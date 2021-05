El proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio (Lista) no ha superado este miércoles el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento y no continuará con su tramitación, debido a que Vox se ha abstenido en la votación de la enmienda a la totalidad planteada por Adelante Andalucía al texto normativo, que fue apoyada por el PSOE-A y los diputados no adscritos y que contó con el rechazo de PP-A y Ciudadanos (Cs).

En el debate de totalidad del proyecto de ley, lo único que se sometía a votación era la enmienda a la totalidad de Adelante Andalucía, que ha contado con 50 votos a favor (PSOE y Adelante) y con 43 en contra (PP y Cs), y con las 11 abstenciones de Vox. El hecho de que la enmienda haya tenido más votos afirmativos que negativos ha supuesto que decae la tramitación del proyecto de ley y que se devuelva al Consejo de Gobierno. De esta forma, ya no podrá seguir su tramitación.

Durante su intervención en el debate de totalidad, la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, apeló al consenso de todos los grupos en torno a esta norma fundamental «para ayudar a la reactivación económica y a la creación de empleo». Según la consejera, el objetivo de la ley es garantizar que todas las actuaciones urbanísticas sean viables social, ambiental y económicamente. La Lista, que pone fin a lustros de aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA, 2002) y de la Ley de Ordenación del Territorio (LOTA de 1994), supone una revisión integral del urbanismo andaluz y aporta una reducción de trámites administrativos y orden legislativo, que permitirá desbloquear los problemas urbanísticos de muchos municipios.

En defensa de la enmienda a la totalidad, la portavoz del Grupo Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, señaló que, sin duda, es necesaria una simplificación administrativa en materia urbanística y de ordenación del territorio en Andalucía y, aunque la exposición de motivos de la Lista sí es buena, no existe «congruencia» luego con el articulado, porque finalmente «no se favorece la simplificación administrativa», que no puede significar además «ser más laxos en el control que se hace». Advirtió además de que los trámites y plazos solo se podrán acortar si hay recursos y más personal. A su juicio, esta norma se parece demasiado a la ley del suelo estatal del Gobierno de José María Aznar, que daba vía libre a la construcción.

El diputado de Vox Alejandro Hernández anunció la abstención de su grupo. «Si nosotros ahora mismo estamos peleando por esta cuestión hace falta que ustedes entiendan que es incompatible plantear la exigencia de elecciones con la tramitación de una ley de tanto calado como es esta, porque lo que pueda salir de esas elecciones puede determinar que nos encontremos con otra correlación de fuerzas y con otras exigencias a la hora de tramitar la ley», dijo Hernández. En su opinión, hay un «problema de seguridad jurídica en el articulado de la ley» y «ni se simplifica ni se clarifican las actuaciones a seguir».

Vox cumple la amenaza al Gobierno PP-Cs por la acogida de inmigrantes Vox materializó este miércoles en el Parlamento andaluz, con la ley del suelo y un decreto de financiación de las entidades locales, la amenaza lanzada en los últimos días de retirar el apoyo a las iniciativas del Gobierno PP-Cs por la acogida a 13 menores inmigrantes provenientes de Ceuta. El giro de Vox le ha llevado a abstenerse en una enmienda a la totalidad de la ley del suelo presentada por Adelante Andalucía (Podemos-IU) y apoyada por el PSOE, lo que ha supuesto tumbar una de las principales leyes de PP y Cs para esta legislatura. Minutos antes Vox ya se había opuesto a un decreto para la financiación de las entidades locales autónomas -que el Gobierno consiguió salvar gracias al apoyo del PSOE- y confirmó que no iba a permitir la unanimidad para aprobar de urgencia una reforma de la Ley de Salud Pública de Andalucía. Sí salió adelante la reforma fiscal que se pactó con Vox, que se había presentado a dos bandas, aunque exactamente iguales, por PP-Cs y PP-Vox. La acogida de los menores inmigrantes no acompañados de Ceuta ha sido el detonante oficial de esta ruptura del apoyo al Ejecutivo, aunque el endurecimiento en la posición de la formación que lidera Santiago Abascal se dejaba notar desde que hace tres semanas cambiaron a su portavoz, Alejandro Hernández, por Manuel Gavira, que ha pedido el adelanto electoral y anunció que no iban a respaldar ninguna iniciativa que no llevara su firma.



Otro freno: impiden que se tramite la Ley de Salud Pública

Vox ha anunciado que no habrá tramitación de la reforma de la Ley de Salud Pública de Andalucía en el Pleno del Parlamento que se desarrolla entre miércoles y jueves porque no está de acuerdo con el texto que le ha planteado el Gobierno autonómico.

Así lo manifestó en rueda de prensa previa a la sesión parlamentaria el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, quien señaló que no están de acuerdo con ninguno de los dos borradores que se les ha planteado sobre la modificación de esa norma para dotar de instrumentos al Ejecutivo en la lucha contra la pandemia del coronavirus.

Asimismo, manifestó que desde la pasada semana no ha habido ningún contacto con el Gobierno para abordar la modificación de la norma. «Nos llegó un primer borrador que no nos gustó porque tenía restricciones de derechos y después nos llegó un segundo borrador que era más confuso que el primero y que dejaba la toma de decisiones en manos del comité de alertas. A partir de ese segundo borrador, no he tenido ningún contacto con el Gobierno», señaló.

Pese a que la intención del Gobierno era que esa reforma pudiera salir adelante por lectura única, lo que requiere unanimidad de todos los grupos, en el Pleno del Parlamento que se inició este miércoles, Vox ya ha confirmado que no será posible por su desacuerdo con la modificación planteada.

No obstante, sobre si están dispuestos a seguir hablando sobre la reforma para que pudiera salir adelante por lectura única en el próximo Pleno del Parlamento, Gavira admitió que no tienen ningún problema en hablar con el Gobierno andaluz al respecto.