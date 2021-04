El delegado del Gobierno en Andalucía y miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE-A, Pedro Fernández, aseguró que «cualquier» candidato que se presente a las primarias podría liderar el partido porque «no hay ningún señalado ni ningún ungido por la mano divina, en absoluto, quien quiera libremente se presentará y la militancia va a decidir quién va a ser su secretario o secretaria general, puede ser cualquiera que se presente». Recordó, además, que los aspirantes pueden presentarse con «un mínimo de avales» porque los nuevos estatutos del PSOE redujeron mucho los apoyos necesarios para optar como candidato a las primarias, lo que hace «más democrático» el proceso. «No es el aparato quien decide, van a decidir los militantes, es así, no hay más».

En cuanto a su labor, el nuevo delegado del Gobierno apostó por la «colaboración leal» y la «coordinación» con la Junta, y subrayó que no está en este cargo, del que tomó posesión hace ocho días, para «hacer oposición al Gobierno andaluz». «En absoluto, mi objetivo no es hacer oposición a la Junta, no es lo que se pretende, yo no estoy aquí para hacer oposición al Gobierno andaluz, todo lo contrario, y así se lo manifesté personalmente a (Juanma) Moreno Bonilla y a algún consejero con el que tuve la oportunidad de hablar», aseguró. Fernández Peñalver (Baza, Granada, 1966) abogó por «sumar esfuerzos» en un momento tan difícil por la pandemia, con «más de 10.000 muertes y más de medio millón de afectados» en Andalucía, recordó.