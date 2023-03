La menor producción adelanta a abril el fin de la campaña citrícola

La campaña citrícola se encuentra al 75% de la recolección, un dato que confirma el pronóstico de la interprofesional Palmanaranja, que indicaba una merma productiva mayor de lo estimado en el aforo. El presidente de Palmanaranja, Antonio Carmona, precisa que, «como ya sabíamos, había una disminución de la cosecha con respecto a la anterior, pero la merma ha sido superior a lo previsto, diez puntos más, de un 24% ha pasado a situarse entre un 30 y un 35%», lo que provoca que la campaña acabe antes, «a finales de abril, tres meses antes». Recuerda que la campaña suele terminar a finales de julio, lo que impactará negativamente tanto en la recolección como en el trabajo en los almacenes».

En cuanto a la pérdida de los agricultores, señala que aunque la disminución de la cosecha ha provocado un aumento de los precios de venta del producto, «no llega a compensar la pérdida de kilos, no va a compensar la rentabilidad», apuntando que «hay que tener en cuesta el aumento de los costes de producción».

Sobre el destino de la naranja, Palmanaranja indica que en un año normal se deriva al fresco el 80% de la cosecha y a la industria el 20%. Carmona dice que este año la relación puede estar en el 70 y 30%, refiriéndose a fresco e industria, respectivamente. Y en lo que respecta a los mercados, en Europa se mantiene negocio con Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Reino Unido y Polonia. El sector también ha vuelto a trabajar en Canadá y Emiratos Árabes, hasta la entrada de naranja de Egipto.

La sequía amenaza la próxima campaña

Desde Palmanaranja alertan de que la próxima campaña el mayor riego es la sequía. Antonio Carmona no duda al afirmar que «la realidad es casi dramática». Explica que la dotación de riego para el cítrico es de 4.500 metros cúbicos, y este año ha sido de 1.800 metros cúbicos, de ahí la merma productiva, lo que se añade a venir de una campaña anterior con una gran cosecha en volumen. «Vamos a tener una gran floración, pero todo va a depender mucho de la disponibilidad de agua, si no llueve, ahora se habla que la dotación para los regantes del Bembézar es 0, para los regantes de la comunidad del Genil, margen derecha e izquierda, se está hablando de una dotación de 700 metros cúbicos», añade, sentenciado que «eso no es nada, será poder regar una semana en verano».

Carmona se retrotrae a la sequía del 95, aunque entonces no había tanta arboleda citrícola. «No lo hemos vivido nunca, creemos que no se van a secar, las dudas están en el engorde de la fruta, si va a poder engordar sin agua o se caerá», y en que, «si no se cae, si engordará lo suficiente para su comercialización en fresco», apuntando también dudas para su posible destino industrial.

Por otro lado, manifiesta que las altas temperaturas actuales no están beneficiando al cultivo.