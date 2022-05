Los citricultores de la Vega se plantean dejar el fruto en el árbol por los malos precios

El presidente de la asociación profesional citrícola Palmanaranja, Antonio Carmona, califica la situación de esta campaña como "dramática". La temporada de recolección finalizará a mediados de julio en Palma del Río y el resto de municipios de la Vega del Guadalquivir.

Carmona explica esta situación con los números que repercuten directamente en el agricultor y dice que un kilo de naranja para zumo cotiza a 9 céntimos, cuando la recolección normal está entre 6 y 7 céntimos por kilo, precisando que “con esta realidad un agricultor recibe solo 2 céntimos, por lo que se baraja dejar la naranja en el árbol, por dignidad" y añade que "hay quien no encuentra ni la posibilidad de los 2 céntimos". Carmona apostilla que "en Palma ya se está dejando naranja en el árbol".

En esta línea, en lo que se refiere a la naranja destinada a industria, "Palma vive una situación muy complicada", a juicio de Carmona, pues señala "que al citricultor individual le es muy difícil llegar a una fábrica que no esté en Palma”, en alusión a la situación de la planta de Zumos Palma y LCG Fruits. Recuerda que muchos agricultores, con producciones de fincas muy antiguas, con árboles de 200 años, gestionaban su recolección con vibradores y cogiendo la naranja del suelo que cargaban en remolques que llevaban a la planta y ahora la situación es mucho más complicada. Carmona la califica como "muy dramática”.

En cuanto a la naranja en fresco, señala que “en Europa hay oferta suficiente para el consumo, hay fruta de Egipto, Marruecos o Turquía, no podemos competir en precios”, aunque confiesa que la situación en fresco, por la exportación, es un poco mejor que la naranja de zumo aunque también dramática. Pone como ejemplo de la naranja de mesa, que desde su empresa (Carmona es gerente de Sunarán), ha recibido ofertas para la barberina, variedad tardía, de 12 céntimos sobre camión, indica que “de los 12 céntimos quedan 5”. Manifiesta que todo se debe a la oferta y la demanda, que no es tiempo de medidas proteccionistas aunque subraya que desde hace varias campañas, a excepción del año de la pandemia que provocó un aumento del consumo en Europa, se lleva denunciado la producción que llega desde países Terceros, como Sudáfrica que no se enfrenta a los mismos condicionantes que la naranja de España.

Entre estos condicionantes, el representante del sector recuerda el de los salarios y apunta que "habría que mirar también el comercio ético, a tratamientos fitosanitarios o de frío que se le exige a la naranja de España", detallando, en concreto, que “nos piden entre 0 y 2 grados a la hora de embarcar contenedores en puertos para evitar que posibles plagas entren en otros países”, aludiendo a países como Corea y China con estos condicionantes de frío. Sin embargo, lamenta que Sudáfrica que tiene problemas con la falsa polilla no se enfrenta a estos condicionantes de frío. En este sentido, pone la mirada en Europa, en la Comisión Europea", que este mismo miércoles ha tomado la determinación de exigir esos mismos condicionantes a los cítricos que lleguen a Europa desde terceros países.

La UE obligará el tratamiento en frío de los cítricos importados

La Comisión Europea (CE) ha aprobado este miércoles, a petición del Comité Permanente de Plantas, Animales, Alimentos y Piensos, una nueva normativa que obligará al tratamiento en frío de los cítricos importados, una fórmula que impide plagas como la falsa polilla ('Thaumatotibia leucotreta') en las frutas.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, manifestó su satisfacción después de que una mayoría cualificada de Estados miembros apoyara esta votación, reclamada por el sector para evitar plagas en los cítricos.

El citado comité se encarga de emitir opiniones sobre medidas que el Ejecutivo comunitario tiene previsto adoptar en ámbitos como la seguridad alimentaria. Estaba previsto que la votación sobre el tratamiento en frío tuviera lugar el viernes, pero la CE eliminó ese punto de la agenda en el último momento, lo que llevó a Planas a tratar el tema en un encuentro con la comisaria europea de Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides este mismo lunes.

Convenio con el Ayuntamiento

Carmona ha hecho estas declaraciones en la firma del convenio anual con el Ayuntamiento de Palma, un acuerdo de 14.000 euros, para recursos humanos de la interprofesional y tareas de promoción y asesoramiento. En este sentido, el presidente de Palmanaranja ve la necesidad de emprender campañas de promoción para aumentar el consumo de cítricos, hay que tener en cuenta que la producción de naranja dulce de Andalucía es el 50% de la producción del país. El presidente de la interprofesional insiste en la realidad de que España produce cada vez más, pero que la sobreoferta es global, un aumento de la producción a nivel mundial, incluido Marruecos y Egipto, que son países que llenan los lineales a principio de campaña. Añade que “no podemos exigir que Países Terceros, como Sudáfrica, arranque naranjos, pero sí que cuenten con los mismos productos fitosanitarios”. Pone como ejemplo que “no podemos entender como en un supermercado de Alemania hay fruta de Países Terceros y de España, es incomprensible”.

En cuanto a la mano de obra, Carmona adelanta que para la próxima campaña con la Reforma Laboral se va a dar estabilidad a la figura del fijo discontinuo. Sin embargo, vuelve a indicar que se acusa falta de mano de obra en picos de la campaña, una circunstancia de la que ya alertó a mediados de la temporada, indicando que hay trabajadores que se han incorporado antes al sector servicios y otros a la construcción. Habla de la posibilidad de mano de obra foránea y de la necesidad de contar con el Ayuntamiento para aplicar un modelo que ya existe en Huelva.

El presidente de la asociación profesional citrícola Palmanaranja no oculta que el agricultor se pregunta “para qué sirve Palmanaranja en este año tan complicado para los cítricos?. Carmona contesta que la asociación, con 10 operadores, forma parte de la Mesa de Cítricos de Andalucía, creada el pasado mes de enero, anuncia que la próxima semana hay una reunión y señala que están en la mesa junto a Asaja, COAG, UPA, Cooperativas Agroalimentarias, Asociafruit y la asociación de Citricultores de Huelva y considera que “el trabajo de esta mesa dará su fruto porque la naranja de Andalucía tiene más peso”.

La alcaldesa, Esperanza Caro de la Barrera, también en la firma del acuerdo con Palmanaranja, no olvida que “la citricultura es la columna vertebral de Palma”, subraya que “más de la mitad de la población activa agraria está relacionada con la citricultura”. Lamenta la difícil situación en la agroindustria de la ciudad con la situación de la planta de exprimido Zumos Palma, cerrada desde hace más de un año, y con la planta de envasado de LCG Fruits cuyos trabajadores han iniciado una huelga denunciando la precariedad de la planta. La regidora recuerda que “ya tenemos 100 familias sin empleo”, y estima que “la naranja de zumo no tiene que salir fuera”. Afirma la regidora que en su papel de intermediario, el Ayuntamiento ha estado en contacto con los propietarios de la línea de exprimido y envasado, trabajando en la línea de vender a un tercero y señala que hay personas o entidades interesados en su adquisición, y apunta a la complicada realidad de que ambas líneas, antes en una sola unidad, pues comparten estructuras de carácter energético.