El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este jueves que la transformación digital «no es una opción, es una necesidad de los tiempos» para la competitividad y la sostenibilidad del sector agroalimentario. En la inauguración de la quinta edición del Foro para el Impulso de la Transformación Digital en el Sector Agroalimentario (Datagri 2021) en Lleida, Planas recalcó el carácter estratégico del sector agroalimentario español, que aporta el 10% al PIB nacional y genera más de 2,8 millones de empleos, directos e indirectos.

También destacó su gran vocación exportadora, con un valor de 58.210 millones de euros en el año móvil hasta septiembre de 2021, y 20.000 millones de saldo positivo.

El ministro señaló que el segundo plan de acción de la estrategia española para la digitalización del sector agroalimentario contempla unas inversiones de 62 millones de euros con 20 medidas encaminadas a potenciar el desarrollo tecnológico.

En su discurso, explicó que la estrategia de digitalización tiene como objetivos la reducción de la brecha digital entre el medio urbano y el rural, promover el uso de datos en la agricultura y apoyar el desarrollo empresarial de nuevos modelos de negocio en el medio rural.

En este ámbito, se refirió a la iniciativa Agroimpulso, puesta en marcha por el ministerio en colaboración con la Empresa Nacional de Innovación (Enisa) para la concesión de créditos en condiciones favorables a pymes agroalimentarias que acometan proyectos de base tecnológica.

Planas aseguró que el sector agrario en España no solo no está atrasado, «al contrario, está en vanguardia», y ha agregado que va a contar con más de 53.000 millones en ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y del Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para mejorar su competitividad.

Subrayó el ministro que el uso de datos y el empleo de soluciones digitales son dos de los ejes prioritarios de este plan y servirán de palanca para consolidar la transformación ambiental y digital del sector agroalimentario.

En concreto, señaló el titular de agricultura que el componente 3 del PRTR, que gestiona su Ministerio, tiene una dotación de 1.051 millones de euros y prevé un conjunto de 11 proyectos de inversión, y para modernizar regadíos y hacerlos más eficientes se contemplan inversiones por valor de 563 millones de euros.