Silencio clamoroso contra el terror

Una furgoneta arrolló este jueves a un centenar de personas tras lanzarse a gran velocidad por el carril central de la Rambla desde la calle de Pelai. El vehículo ha recorrido más de 500 metros haciendo eses y atropellando a todas las personas que ha encontrado a su paso, casi un centenar. Hay al menos 13 muertos y un centenar de heridos, según cifras oficiales.

El individuo ha abandonado la furgoneta a la altura del Liceu aparentemente desarmado, según los Mossos. En un primer momento se ha pensado que se ha había refugiado en un restaurante cercano al mercado de la Boqueria, pero se ha demostrado falso.

Los Mossos han activado la 'operación Jaula' de controles de salida de la ciudad y el dispositivo antiterrorista en toda Catalunya. El atentado está conectado con la explosión de una casa este jueves por la mañana en Alcanar y se teme que con un tiroteo posterior en Cambrils (Baix Camp), en el que han sido abatidos cinco presuntos terroristas.

Los detenidos por el atentado de Barcelona declararán previsiblemente el lunes o martes. La fecha definitiva depende de los Mossos y de si quieren apurar el plazo máximo de detención, que en el caso de terrorismo es de cinco días, cuenta Ángeles Vázquez.



La Dirección General de Protección Civil y Emergencias de la Generalitat ha informado que no necesitan intérpretes en los 15 centros hospitalarios en los que se encuentran ingresados un centenar de heridos de diversas nacionalidades en el atentado de La Rambla de Barcelona.

Según ha informado en su cuenta de Twitter, está necesidad ha sido cubierta por un dispositivo especial del cuerpo de consulados establecidos en la capital catalana.



Los presidentes del Gobierno y de la Generalitat, Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, encabezarán este viernes el Gabinete de Crisis que se hará en la Conselleria de Interior de la Generalitat a las 13 horas, ha informado el Govern.

Analizarán las actuaciones que se están llevando a cabo sobre los atentados en Barcelona y en Cambrils (Tarragona).

También estarán la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el Govern en pleno; el mayor de Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero; la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.



El balance de víctimas del atentado de Cambrils aumenta. Muere una mujer que estaba ingresada en el hospital Joan XXIII de Tarragona.

Minuto de silencio también a las puertas del Ayuntamiento de Córdoba. La solidaridad con Barcelona recorre todas las ciudades y pueblos de España.

Minuto de silencio en el Ayuntamiento de Córdoba. Foto: AJ. GONZÁLEZ

Silencio total en la plaza Cataluña. Solo se oía el rumor de los generadores eléctricos. Largo aplauso final. Coros de "No tinc por" (no tengo miedo)

Minuto de silencio en Barcelona. Foto: AFP

No, nunca jamás (Editorial)

Trabajadores de Diario CÓRDOBA, durante el minuto de silencio.

Llega el rey Felipe VI a la plaza Catalunya y es recibido con aplausos. Entra con Rajoy y Puigdemont.



El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha hablado hoy por teléfono de los atentados en Cataluña con la canciller alemana, Angela Merkel; el presidente francés, Emmanuel Macron; la primera ministra británica, Theresa May, y el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, entre otros mandatarios.

Según fuentes del Gobierno, también ha hablado con el secretario general de la OTAN, Jans Stoltenberg, y esta tarde se pondrá en contacto con los mandatarios americanos que le telefonearon ayer para mostrar su solidaridad tras el ataque terrorista en La Rambla de Barcelona.

De hecho, todos ellos llamaron ayer a Rajoy, pero el presidente no pudo atender esas llamadas al estar centrado en el seguimiento de los datos del atentado y por estar desplazándose a Barcelona. Por eso, lleva toda la mañana devolviendo las llamadas y ya ha hablado con Merkel, Macron, May, Gentiloni y Stoltenberg.



El Ministerio del Interior ha convocado para este sábado la reunión de la mesa de valoración del riesgo terrorista, donde se decidirá si se eleva el nivel de amenaza, actualmente en el 4 de una escala de 5.

Fuentes del Gobierno han precisado que la reunión comenzará a las 11.00 horas y que el lunes se convocará el pacto antiyihadista, en el que están representados los partidos políticos.



Los Mossos d'Esquadra han abierto a las 11.15 horas el acceso a la Placa Catalunya a los ciudadanos que quieran participar en el minuto de silencio que tendrá lugar este viernes a las 12 horas.

Encabezarán el acto el Rey Felipe VI; el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Para acceder a la plaza la policía catalana ha ordenado a los ciudadanos que se pongan en fila, ha hecho cacheos y ha revisado bolsos y mochilas, informa Xabi Barrena.

Los políticos que estaban concentrados en el lado noroeste de la plaza (en la zona de El Corte Inglés) se dirigen hasta el espacio dispuesto para la concentración, bajo las fuentes.

Una multitud ocupa ya el espacio central, el dominio de las palomas, donde el sol de agosto cae a plomo.

El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha condenado los atentados y ha pedido una "defensa decidida" de los valores de una "sociedad libre". "Esta cobarde matanza debe ser respondida con la defensa decidida de los valores que nos identifican como una sociedad libre", añade el expresidente en un comunicado.



Un vecino de Rubí, Francisco López Rodríguez, de unos 60 años, ha sido la primera víctima española identificada. En el atentado su mujer ha resultado herida grave, y la sobrina de esta última y su hijo menor de edad, también han fallecido.

López Rodríguez, nacido en Lanteira (Granada) y su familia viven en Rubí, a donde emigraron en los años 60, cuando decayó la actividad minera en la provincia de Granada.

Madrid se ha blindado tras los atentados en Barcelona y Cambrils instalando maceteros y bolardos antiterroristas para bloquear el acceso del tráfico rodado a las zonas peatonales más concurridas de la ciudad.



El debate sobre qué hacer tras un atentado: si publicar o no en las redes sociales.

Facebook ha habilitado el botón "Estado de seguridad".

Los cuerpos de seguridad recuerdan que cuidado con lo que se comparte en redes sociales, porque puede ayudar a difundir noticias falsas. Aunque son momentos confusos, difundir solo información contrastada.

Moussa Oukabir, el supuesto conductor de la furgoneta que arrolló a cientos de personas en la Rambla de Barcelona, tiene 17 años, menor de edad.

La Rambla, dentro del perímetro de seguridad decretado, intenta recuperar la normalidad con dificultades. Algunos kioskos han abierto con crespones negros, aunque han tenido problemas para recibir suministros, sobre todo de prensa. Las floristerías, en cambio, están cerradas.

Hay carteles de "No tendréis mi odio" y "Barcelona somos todos".

Numerosos vecinos se han acercado a depositar flores y velas en árboles, bancos o en la vía pública, mientras hay numerosas cámaras y periodistas de todo el mundo filmando, informa Cristina Savall.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el consejero autonómico de Salud, Toni Comín, está visitando a los heridos en los hospitales de Barcelona tras el atentado producido en Barcelona. Ahora estaban en el hospital del Mar.

Hay ocho heridos en total en estado muy grave y riesgo vital.



El Centro de Urgencias y Emergencias Municipales de Barcelona (CUESB) ha atendido a un total de 95 personas con problemáticas diversas como desorientación, imposibilidad de volver a sus hoteles o apartamentos o que requerían atención psicológica por ser familiares de víctimas del atentado.

El CUESB, en la calle Llacuna 25, en el barrio de Poblenou, facilitó alojamiento a un total de 17 personas y dará servicio a todos aquellas víctimas que requieran ayuda y que ya hayan obtenido el alta hospitalaria, así como a los testigos de los hechos que necesiten atención psicológica.

El CUESB, que atiende cualquier situación de urgencia y de emergencia social en la ciudad, trabaja en coordinación con Mossos, Guardia Urbana de Barcelona, el Instituto de Medicina Legal, Creu Roja y el Servicio de Emergencias Médicas (SEM).



Los autobuses y el metro pararán también a las 12 durante un minuto para sumarse a la protesta ciudadana. Las líneas de bus que pasan por el centro han sido desviadas.

Los cinturones de explosivos que llevaban los cinco presuntos terroristas abatidos esta madrugada en Cambrils (Tarragona) eran falsos aunque "bien simulados", según han confirmado los Mossos d'Esquadra.

Esta pasada noche, la policía catalana ha abatido a cinco individuos en Cambrils después de haber cometido un atentado terrorista en esta localidad al arrollar con un vehículo a seis personas que han quedado heridas, entre ellas un agente.

Los fallecidos llevaban cinturones que en un primer momento parecían de explosivos, pero que finalmente han resultado ser falsos, según han determinado los Tedax.

El conseller de Interior, Joaquim Forn, ha afirmado que los Mossos d'Esquadra "evitaron un mal mayor" en esta localidad en una actuación "positiva", aunque seis personas resultaron heridas y un agente se encuentra "grave" tras el tiroteo en el que abatieron a cinco terroristas, informa Efe.

Por otro lado, ha subrayado que los cuerpos de seguridad aún no saben hacia dónde se dirigió el conductor que huyó después del atropello en La Rambla de Barcelona, ni han podido determinar si se encuentra en la capital catalana

Ha recordado asimismo que el vehículo recorrió unos 350 metros en una Rambla barcelonesa atestada de gente, por lo que los agentes no podían abrir fuego en ningún momento.

Con respecto a la seguridad en esta zona, Forn ha afirmado que es "imposible" garantizar la seguridad "solo con pilones", lo que además supondría "aislar a la ciudad de Barcelona".



El ministro del Interior de Francia, Gérard Collomb, ha señalado que por el momento las autoridades francesas no ven vínculos o ramificaciones en Francia con los atentados registrados ayer en Barcelona y Cambrils (Tarragona).

Collomb indicó en la emisora "RTL" que se examinaron los archivos para ver los franceses que habrían podido participar y apuntó que no hay ninguna persona fichada que corresponda con los implicados en los ataques de ayer, que causaron la muerte a 13 personas y heridas a un centenar.

El ministro francés añadió que tampoco se ha visto que los implicados en esos dos atentados hayan estado en Francia, aunque apuntó que se van a hacer nuevas comprobaciones.



El mercado de la Boqueria está cerrado por temas de seguridad.

Dos familias de víctimas del atentado de Barcelona ya han acudido este viernes por la mañana a la Ciudad de la Justicia, donde se han realizado las autopsias durante la noche, han informado fuentes conocedoras.

Además, de noche se han tomado muestras de ADN a los cadáveres, y durante la mañana se deben hacer los estudio dentales.

Estas pruebas deben proporcionar las evidencias científicas para determinar su identidad y serán especialmente útiles en los casos de víctimas mortales sin familia o con familiares que no puedan desplazarse hasta Barcelona, según informó la Generalitat.

Los familiares de las víctimas mortales son atendidos por equipos de psicólogos, trabajadores sociales, forenses y Mossos en un espacio habilitado en la tercera planta del edificio principal de la Ciudad de la Justicia.

Este equipo les debe tomar muestras de saliva que se cruzarán con la información obtenida de los exámenes de los cadáveres. Además, la Conselleria de Justicia proporcionará los traductores necesarios para las familias extranjeras.

Los cuerpos de las víctimas extranjeras sólo se podrán repatriar cuando todas las identificaciones se hayan confirmado científicamente, siempre que lo autorice el juez.

Un cartel con el lema 'Cataluña, lugar de paz', escrito en catalán y castellano preside desde las 9 de la mañana el mosaico de Miró en el Pla de la Boqueria. Lo ha dejado una mujer, de modo espontáneo con cuatro velas y, poco a poco, decenas de ciudadanos, entre barceloneses y turistas, se han ido acercando al lugar.

Es el punto donde la furgoneta de los terroristas concluyó su macabro periplo.

"El Consejo General del Poder Judicial quiere manifestar su decidida condena ante estos cobardes atentados, junto con su más profundo sentimiento de pesar en estos momentos tan difíciles para la sociedad catalana y española en su conjunto, a las que trasladamos nuestra solidaridad, afecto y cercanía más sinceros".



El conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, ha dicho este viernes que el detenido por la explosión en Alcanar podría haber alquilado una de las furgonetas vinculadas con los atentados cometidos en Barcelona y en Cambrils.

En declaraciones a Cadena Ser, ha avanzado que investigan si había explosivos en la vivienda de Alcanar en la que se produjo la explosión en la madrugada del jueves. Y confirma que se están llevando a cabo registros en "domicilios de distintos puntos de Cataluña".

Asimismo, el titular del Interior catalán ha explicado que podría existir una relación "de parentesco" entre el detenido en Alcanar y los cinco terroristas abatidos por los Mossos en Cambrils.

En este sentido, ha detallado que el parentesco no es familiar, pero que no puede determinar el trato específico entre los distintos componentes de la célula terrorista.



Un hombre y un niño de Rubí han muerto en el atentado de la Rambla y diversoso miembros de su familia están entre los heridos, según Rubí TV.

Ambos eran miembros de la misma familia que habían ido a pasar el día a Barcelona. El niño tenía tan solo 3 años. La madre, la hermana y la tía habrían resultado heridas pero todavía no se ha podido confirmar su estado.

El ayuntamiento de Rubí ha decretado cinco minutos de silencio en la plaza del ayuntamiento a las 12, coincidiendo con el minuto de silencio en Barcelona.

Hay víctimas de 24 nacionalidades distintas.



Los Mossos d'Esquadra recomiendan a los ciudadanos que quieran participar este mediodía en el minuto de silencio por los atentados de Barcelona y Cambrils que acudan a pie, no lleven mochilas ni bolsas grandes y que habrá controles de seguridad previos.

A las 12.00 horas está previsto un minuto de silencio en la céntrica Plaza de Catalunya, con la presencia del Rey, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el de la Generalitat, Carles Puigdemont, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, así como de autoridades de todos los estamentos oficiales en Catalunya.

También está prevista la presencia de líderes políticos, como el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el de Ciudadanos, Albert Rivera.

El centro de Barcelona, escenario de la matanza terrorista, ha quedado prácticamente precintado de nuevo a partir de las 09.00 horas al cerrarse la estación de metro de Catalunya y restringirse el tráfico rodado en la zona para garantizar el desarrollo normal del minuto de silencio previsto a mediodía.

Aunque la circulación por la zona se había restablecido parcialmente a primeras horas de la mañana, el Ayuntamiento de Barcelona ha informado de que, con motivo del minuto de silencio convocado en la plaza de Catalunya, la estación de metro estará cerrada hasta que finalice el acto y en La Rambla el tráfico permanecerá también cerrado, como mínimo, hasta la tarde.

Tampoco funcionará el servicio de metro en las estaciones de Liceu y Drassanes, de la línea 3.

En un comunicado, el consistorio ha asegurado que los peatones podrán transitar por la zona sin problemas.

Las líneas de autobús V13 y 59 también quedarán afectados y no podrán circular por la Rambla, por lo que utilizarán Via Laietana como vía alternativa, mientras que la terminal de la línea 66 será trasladada a la ronda Universitat.

También continúan cerrados algunos equipamientos públicos que se encuentran en el perímetro de seguridad establecido alrededor de La Rambla, como el Palau de la Virreina, el Mercat de la Boqueria o el Centre Esportiu Municipal Frontón Colom.

Otros espacios han vuelto a abrir sus puertas como el Zoo de Barcelona, el parque de atracciones del Tibidabo o el Park Güell.

Los Mossos buscan a Mussa Oukabir, el hermano pequeño del detenido en Ripoll, Driss Oukabir.



Mussa Oukadir



Mussa, el que aparece en la foto, sería el conductor del vehículo que atropelló ayer a centenares de personas en la Rambla. Se trata de un joven residente en Ripoll que se habría radicalizado en los últimos meses.

Los investigadores temen que este sea el perfil del componente de la célula yihadista que ha cometido el atentado: jóvenes radicalizados en pocos meses y difíciles de detectar.



La estación de Renfe de Plaça Catalunya no estará operativa desde las 9 hasta las 13 horas de este viernes. Los trenes circularán pero no harán parada.

El resto de las líneas y estaciones de tren de la ciudad funcionan con normalidad.



Un tren que cubre la línea de Tortosa (Tarragona) a Barcelona ha sido retenido en la estación de Garraf durante 25 minutos a petición de Renfe para permitir la actuación de los Mossos d'Esquadra, que han sido alertados ante la actitud agresiva de un pasajero.

El incidente ha sido debido a la actitud "agresiva" y "sospechosa" de un viajero en relación al resto de pasajeros ha hecho necesaria la petición de la intervención de la policía autonómica, según la compañía.

El convoy se ha parado durante 25 minutos en la estación de Garraf, en Barcelona, y, tras la actuación policial, ha reanudado la marcha a las 08.18 horas.

Los Mossos d'Esquadra no han confirmado todavía si el hombre ha sido detenido o no, ni el tipo de incidente que ha provocado la intervención de este cuerpo policial.



La Cruz Roja lanza una llamada en todas las comunidades autónomas a psicólogos y trabajadores sociales "para intervenir en caso de que sea necesario".



La vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, se reúne este viernes con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido; el delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, y responsables de las fuerzas de seguridad para analizar la situación tras los atentados de la Rambla y Cambrils.

08:48

Testigos y vecinos de los alrededores de la Rambla relataron ayer lo vivido tras el ataque en la emblemática arteria barcelonesa. "He visto cosas que nadie querría haber visto jamás", explicó un joven guardia urbano.

08:43

A las 9 horas se cerrará la circulación en la plaza de Catalunya, donde a las 12 horas tendrá lugar el minuto de silencio por las víctimas de los atentados.

08:42

Los Mossos han habilitado dos espacios en el aeropuerto de El Prat, con agentes del cuerpo y trabajadores de Creu Roja y Protecció Civil para atender a los familiares de las víctimas del atentado.

08:41

Los cuerpos de las 13 víctimas mortales del atentado de ayer en la Rambla han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal, en la Ciutat de la Justícia, a la espera de que se les practiquen las pruebas forenses para determinar su identidad. Según fuentes de Protección Civil, hasta el momento solo está oficialmente identificada una víctima, de origen belga.

Las mismas fuentes han añadido que el parte médico de los 88 heridos ingresados en diferentes hospitales catalanes no ha variado, y que 15 de ellos siguen en estado grave, 23 menos grave, y 50 leves.

08:37

Los Mossos han parado un tren en la estación de Garraf y han interrumpido la circulación de las líneas de Rodalies entre las estaciones de Sitges y Castelldefels.

08:36

El ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, ha confirmado que hay 26 franceses heridos, al menos 12 de ellos de gravedad, en el ataque de las Ramblas. Le Drian viajará hoy a Barcelona para visitar a los afectados "de este acto cobarde" y transmitir a las autoridades españolas el apoyo de Francia.

Una tercera persona ha sido detenida esta mañana en Ripoll presuntamente vinculada con los atentados terroristas en Catalunya, según ha informado el 'conseller' de Interior, Joaquim Forn, en declaraciones a RAC-1. Este detenido se suma a los otros dos arrestados ayer: uno también en Ripoll y el otro en Alcanar.

08:28

La propietaria de una de las floristerías de la Rambla está desaparecida desde el atentado. El quiosco ha permanecido abierto toda la noche.

El mercado de la Boquería permanecerá hoy cerrado al público.

08:24

Entre los heridos, hay cuatro australianos, uno de ellos de gravedad, y otra ciudadana de este país está desaparecida, según ha informado la ministra de Exteriores, Julie Bishop.

08:19

El fiscal Javier Zaragoza también ha descartado que los yihadistas que han actuado en Barcelona y Cambrils sean lobos solitarios, sino que pertenecían a una célula asentada en Catalunya "planificada y organizada". Zaragoza, asesor en materia de terrorismo del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha querido alabar la actuación de los Mossos d'Esquadra.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha asegurado que, según las investigaciones policiales, no parece que los yihadistas que han atentado en Barcelona y Cambrils tuviesen antecedentes que les vinculasen con el terrorismo.

En declaraciones a la cadena SER, Zaragoza ha evita dar más detalles al juzgar las informaciones de "muy reservadas" y ha dicho que se desconoce si el conductor de la furgoneta que atropelló a una multitud en las Ramblas es uno de los abatidos en Cambrils o si permanece huido.

Los vecinos de las vías de acceso y salida de Barcelona han ofrecido agua y comida a los ocupantes de los vehículos atrapados a consecuencia de los controles por la denominada operación Jaula.

07:59

El terrorista herido en Cambrils este viernes de madrugada ha muerto, según han informado fuentes de los Mossos d'Esquadra.

Continúan los controles policiales para detener al terrorista fugado. Hay retenciones a estas horas en la Ronda de Dalt en dirección Besòs.

Las líneas de metro y autobús de Barcelona no pararán este viernes en La Rambla a causa del perímetro de seguridad establecido en el lugar del atentado. Pero el servicio de metro ha empezado normalmente a las 5 de la mañana excepto en las Liceu y Drassanes, por las que pasa, pero donde no pueden bajar ni subir pasajeros.

Los cinco presuntos terroristas de Cambrils llevaban cinturones explosivos. Las fuerzas de seguridad estudian ahora si son reales o simulados.

06:20

Entre el centenar de heridos de Barcelona, hay 15 en estado grave, por lo que se teme que aumente el número de víctimas mortales.

06:04

Hay seis personas heridas en Cambrils, una de ellas grave y otra en estado crítico. También, un agente herido leve.

Algunas fuentes hablan de un tiroteo en Cambrils. Se desconoce si está relacionado con el atentado de Barcelona.

El servicio Nitbus prestará servicio gratuito esta noche para facilitar el desplazamiento de las personas afectadas.

La Torre Eiffel apagará su iluminación habitual esta noche por el atentado, según ha anunciado la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. El edificio prepara un homenaje a las víctimas del ataque.

00:33

Rajoy ha transmitido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "todo el apoyo del Gobierno y del Estado". "Cuenta con todo el apoyo del Gobierno y del Estado para ayudar a las víctimas, restablecer cuanto antes la seguridad a la ciudadanía y poner ante la justicia a los responsables de esta barbaridad", ha dicho.

00:28

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decreta luto oficial desde este jueves hasta el domingo. El dirigente transmite el "cariño y solidaridad" a las víctimas.

00:20

El edificio One World Trade Center de Nueva York, más conocido como la Torre de la Libertad, se iluminará con los colores de la bandera española en solidaridad con las víctimas del ataque terrorista de Barcelona.

00:08

Los Mossos dan por finalizada la situación de confinamiento y restricciones de acceso al centro de Barcelona, según informa el servicio de Emergencias de Catalunya.

JUEVES, 17 DE AGOSTO:



El vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y el conseller de Salud, Antoni Comín, han visitado a heridos por el atentado de este jueves en Barcelona en el Hospital Clínic, sobre las 23.00 horas, acompañados por el director general del hospital, Josep Maria Campistol.

Comín ha subrayado que, además de visitar a enfermos, han querido dar apoyo a los profesionales sanitarios, ante la "respuesta extraordinaria" que han dado tras el atentado.

En la visita, de unos 20 minutos, han entrado también en la Unidad de Cuidados Intensivos, además de hablar con personal sanitario.

Algunos de los heridos están muy graves y se teme por su vida.

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha dicho que no prevén otro atentado inminente después del ocurrido este jueves por la tarde en La Rambla de Barcelona.

"No prevemos que pueda haber un ataque de forma inmimente", ha dicho en la rueda de prensa sobre el atentado, junto al conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn.

Los Mossos han desmentido la versión del alcalde de Ripoll sobre que el detenido Driss El Ouakbir hubiera acudido a comisaría a denunciar que le habían robado la documentación y ha explicado que ha sido detenido por una patrulla de la policía catalana.

23:23

Los Mossos d'Esquadra mantienen la operación Jaula activada con controles en las principales vías de acceso a la ciudad, como la Meridiana y la Diagonal.

23:18

Tres ciudadanos alemanes están entre las víctimas mortales del atentado terrorista perpetrado hoy en Barcelona, según la segunda cadena de la televisión pública germana ZDF.

Dicho canal cita fuentes de los servicios de seguridad, sin especificar más, y añade que a los presuntos autores del ataque no se les conoce ninguna relación con Alemania.

23:04

El jefe de los Mossos, Josep Trapero, vincula las explosiones en una casa de Alcanar con el atentado de Barcelona. En la deflagración, esta pasada madrugada, ha fallecido una persona y se ha hundido completamente una casa que acogía numerosas bombonas de butano y explosivos.

Uno de los dos detenidos en la operación policial es un melillense residente en Alcanar, mientras que otro ha sido detenido en Ripoll.

La Generalitat ha decretado tres días de luto oficial por las víctimas del atentado de la Rambla.

El 'conseller' de Interior, Joaquim Forn, afirma que se trabaja en conocer la identidad de los fallecidos y los heridos puesto que muchos no llevaban documentos de identificación encima y están colaborando con los consulados.

El centro de asistencia a los afectados es el hotel Gran Via Palace, en Gran Via de les Corts Catalanes 668 y el teléfono 900 400 012.

Interior está ayudando a desalojar a las personas que se han escondido en tiendas y locales del centro por miedo a salir o para no dificultar la acción policial.

Forn ha agradecido la ayuda de la ciudadanía "que ha respondido de un modo ejemplar" y de los distintos cuerpos policiales que "se han integrado con éxito en el gabinete de coordinación".

22:41

El grupo municipal de la CUP-Capgirem, que cuenta con tres concejales en el Ayuntamiento de Barcelona, ha condenado el atentado y ha mostrado su "rechazo frontal a todas las formas de terrorismo fascista fruto de las lógicas internacionales del capitalismo".

En un comunicado, la CUP defiende que "hay que seguir firmes frente al fascismo, ninguna concesión al terror" y expresa su apoyo y solidaridad con las víctimas del atentado.

"Rechazamos, también frontalmente, todas las interpretaciones y actuaciones racistas y clasistas que estos hechos desencadenarán con el objetivo de profundizar los procesos de represión y militarización de la sociedad", concluye el comunicado de la CUP

La Torre Eiffel apagará su iluminación habitual esta noche en recuerdo de las víctimas del atentado perpetrado hoy en Barcelona, según ha anunciado la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.

En su cuenta de Twitter, Hidalgo ha explicado que "París apagará la Torre Eiffel desde las 00.45 esta noche en homenaje a las víctimas del atentado de Barcelona". Su tuit ha terminado con un mismo mensaje en catalán y en español: "#Som Barcelona #Somos Barcelona".

La primera edil de París, que tiene doble nacionalidad francesa y española (nació en el Puerto de Santa María, en Cádiz), había sido uno de los primeros políticos en reaccionar al ataque de Barcelona, en la misma red social, al mostrar "tristeza e indignación" por lo ocurrido.

Ha enviado un mensaje de solidaridad a la alcaldesa de la capital catalana, Ada Colau, y a todos sus habitantes -"los parisinos están a su lado"- e hizo hincapié en que "Barcelona y París son ciudades de amor y de tolerancia. Esos valores son más fuertes que este terrorismo odioso y cobarde".

El alcalde de Ripoll, Jordi Munell, ha afirmado que el sospechoso de del atentado de Barcelona y cuya fotografía se había difundido, Driss Oukabir, ha sido interceptado por los Mossos d'Esquadra cuando iba a denunciar que le habían robado la documentación. Lo ha dicho en declaraciones a TV3 y Catalunya Ràdio.

Oukabir pasó un mes encarcelado en la prisión de Figueres preventivamente como autor de un supuesto delito de abusos sexuales, han informado fuentes cercanas.

El balance oficial de víctimas hasta ahora son 13 personas muertas, 15 heridos graves, 25 heridos menos graves y 42 heridos leves.

Los heridos han sido trasladados:

· 16 al Hospital del Mar

· 8 al Hospital de Sant Pau

· 8 al Hospital clínic

· 2 a Sant Joan de Déu

· 3 a Bellvitge

· 7 al Sagrat Cor

· 2 al CUAP Manso

· 7 a la Clínica Plató

· 6 a la Vall d’Hebrón

· 1 CUAP Perecamps

· 4 al Hospital Broggi

· 3 al Esperit Sant Santa Coloma de Gramenet

· 4 al CUAP Sant Martí

· 2 a Can Ruti

· 7 a Dos de Maig

El Departament d’Interior y l’Ajuntament de Barcelona han habilitado un centro de atención a las víctimas en la sede del Centre de Urgencies i Emergències Socials de Barcelona (calle Llacuna 25).

La Generalitat ha reforzado el teléfono de información 112.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y el fiscal jefe Jesús Alonso viajan a Barcelona para dirigir la investigación por el atentado de las Ramblas.

21:18

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) permite este jueves viajar sin validar el título de transporte tanto en el Metro como en el autobús en Barcelona.

Según ha informado a través de su cuenta de Twitter, esta decisión se debe a la "situación excepcional de colapso" tras el atentado en la Rambla de Barcelona.

El servicio de Metro funciona parcialmente en algunas líneas: en la L1, los trenes no paran en las estaciones de Universitat y Catalunya; en la L2 sólo hay servicio entre Sagrada Família y Badalona Pompeu Fabra; en la L3 no hay servicio entre España y Fontana, y en la L4 los trenes no paran en Passeig de Gràcia.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado la voluntad de doblegar a quienes "utilicen la violencia. No dejaremos que una minoría acabe con nuestra forma de vida. Los catalanes 'som i serem' tierra de paz".

Puigdemont ha agradecido la solidaridad internacional, en especial la de ciudades que también han sufrido el terrorismo como París, Londres y Niza.

El jefe del Gobierno catalán ha dado como cifras "más de 90 víctimas, entre ellas 12 muertos y 15 heridos en estado grave", y ha anunciado que hay dos detenidos, en una operación policial que continúa abierta.

En una comparecencia acompañado del vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el 'president' ha dicho que "entre todas las instituciones doblegaremos a aquellos que intenten confrontar civilizaciones con el uso de la violencia". "Hablamos de un acto de dimensiones muy graves".

Colau ha agradecido también la solidaridad de todos y ha anunciado la convocatoria de un minuto de silencio en la plaza Catalunya a las 12 del mediodía para este viernes.

La misma convocatoria se ha hecho en otros ayuntamientos catalanes.

Los Mossos han abatido a una persona en Esplugues de Llobregat que se saltó uno de los controles de la operación Jaula dispuesta tras el atentado, en la Diagonal de Barcelona.

20:34

La Asociacion 11-M Afectados del Terrorismo ha mandado su "cariño, solidaridad y apoyo" y ha puesto sus abogados y psicológos a disposición de las víctimas. Si alguien los necesita, puede llamar al 609108251.

20:31

"Toda España es Barcelona", dice la Casa Real

Uno de los dos sospechosos huidos habría muerto en un tiroteo, según TV-3.



20:24

13 muertos confirmados y una cincuentena de heridos, según el 'conseller' de Interior.

Los servicios sanitarios han trasladado a los heridos en el atentado de La Rambla de Barcelona a los hospitales barceloneses de Vall d'Hebron, Sant Pau, Clínic y Del Mar, según fuentes del 112.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha realizado un total de 64 atenciones en la zona del atentado y, de momento, tiene constancia de 31 heridos graves y un muerto, unos datos "que podrían variar".

Por el momento, el Banc de Sang tiene reservas suficientes para atender a los heridos, pero si los ciudadanos quieren donar sangre pueden hacerlo en cualquiera de los cuatro hospitales en los que hay heridos.



Los vigilantes de Eulen que hacían huelga en el aeropuerto de El Prat suspenden el paro este viernes, según ha anunciado la representación de los trabajadores.



El incidente de la Diagonal está relacionado con la operación Jaula con la que los Mossos han dispuesto controles en las salidas de Barcelona, tras el atentado.



20:11

Una persona ha sido detenida en relación con el atentado y otros dos sospechosos permanecen huidos, según los Mossos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, condena el atentado de Barcelona:

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you!