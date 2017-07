Los planes de infraestructuras tienen un nivel de ejecución mínimo en Córdoba

Los planes de infraestructuras estatal y autonómico tienen un nivel de ejecución mínimo a pesar de que el tiempo pasa y su horizonte de ejecución está cada vez más próximo. El Gobierno central aprobó en el 2015 su Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (Pitvi) 2012-2024, mientras que la Junta dio el visto bueno en diciembre del año pasado a la actualización de su Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (Pista) 2020. Aunque aún quedan siete años para que llegue a su fin la vigencia del plan estatal, la envergadura de los proyectos incluidos y los pocos pasos dados en ellos hacen muy difícil que se cumplan los plazos, a menos que a partir de ahora llegue una fuerte inyección económica. Menos tiempo queda, solo tres años, para que expire el plazo del plan de la Junta, por lo que también debe darse prisa para alcanzar los objetivos marcados en el mismo.

El plan estatal incluye ocho proyectos importantes para la provincia, de los que solo dos han dado algún paso. Por su parte, el plan de la Junta prioriza siete proyectos, de los que cinco han avanzado algo, y deja en el aire 43, ya que los condiciona a la disponibilidad presupuestaria. En la ejecución de un plan y otro, las grandes autovías siguen siendo las asignaturas pendientes y sin perspectivas de desarrollo, al menos, por ahora.

La autopista A-41 y la autovía A-81, muy lejanas

La autopista de Toledo (A-41) y la autovía Badajoz-Granada (A-81) están contempladas en el Pitvi y no han avanzado nada. La autopista, con un trazado de 174 kilómetros y un presupuesto de 629 millones, dio sus primeros pasos en el 2002 y estuvo presente en los presupuestos estatales con partidas hasta el 2009. Un año antes, el Gobierno encargó un estudio sobre su trazado, ya que el previsto había sido desechado un año antes por su impacto ambiental, y ahí se quedó.

La autovía Badajoz-Granada, con un trazado de 400 kilómetros y una inversión que supera los 2.300 millones, es una demanda que se remonta a los años noventa pero que no tuvo reflejo en los presupuestos hasta el 2004, aunque sirvió de poco. Desde hace años, aparece en los presupuesttos con cantidades testimoniales. Administrativamente avanzó algo hasta diciembre del 2007, momento en el que se hicieron públicos los detalles del estudio informativo de los 204 kilómetros entre Espiel y Granada, del que no se ha sabido más; y hasta noviembre del 2010, cuando entró en información pública un estudio de impacto ambiental complementario al realizado para el tramo Badajoz-Espiel. El Gobierno central ha dicho ya que los estudios informativos de los dos tramos deben hacerse de nuevo y ha asegurado que los procedimientos de impacto ambiental se encuentran caducados, es decir, que hay que partir de cero. Además, en el tramo Espiel-Córdoba-Granada, el Gobierno plantea la duplicación de calzada.

Una variante que continúa incompleta

El segundo tramo de la variante Oeste, el norte, también está en el Pitvi, pero continúa parado desde el 2008. Sus 2,3 kilómetros, presupuestados en 44 millones, enlazarán con el tramo sur, inaugurado en el 2011, y unirán la carretera de Palma y la del Aeropuerto, convirtiéndose en una vía fundamental para el parque logístico. Durante dos años ha aparecido en los presupuestos con cantidades importantes, que han mermado en los de este ejercicio, en el que se queda solo con 200.000 euros, por lo que no se prevén grandes avances.

El plan estatal contempla también las variantes de la N-502, es decir, la de Santa Eufemia, Alcaracejos y El Viso, habituales en los presupuestos del Estado año tras año con cantidades mínimas. La línea de alta velocidad Córdoba-Jaén es otro de los proyectos incluidos, así como las actuaciones en plataformas e instalaciones logísticas. Ninguno de ellos se ha iniciado.

El plan prevé la mejora de la accesibilidad en la estación central de Córdoba, que es uno de los proyectos que ha avanzado, ya que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha desarrollado distintos trabajos como el recrecimiento de andenes para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida, la colocación de pavimento táctil para invidentes y la instalación de elementos destinados a personas con problemas auditivos.

De los proyectos del Pitvi, hay uno que no aparecía en anteriores planes de infraestructuras estatales y que sí ha dado algunos pasos aunque no está en marcha aún, el metrotrén. Con el Pitvi, por primera vez aparece plasmado en un documento oficial el metrotrén, proyecto ferroviario de cercanías entre Alcolea y Villarrubia anunciado en el 2012 por el actual secretario de Estado de Seguridad y entonces alcalde de Córdoba, José Antonio Nieto.

El documento recoge «una estación de metrotrén en Córdoba», sin especificar cuál. Aunque estaciones nuevas no se han construido, el Adif ha acondicionado tres, las de Villarrubia, Alcolea y El Higuerón, que formarán parte de la red de cercanías que prepara el Ayuntamiento y para la que queda la firma del contrato con Renfe, que se está ultimando. Las obras de esas tres estaciones empezaron y acabaron en el 2015 después de una inversión de 1,6 millones y no se han podido poner en servicio aún. El Ministerio de Fomento debe construir otras dos estaciones más, las del Parque Joyero y avenida de la Igualdad/Chinales, de las que, de momento, no hay nada, y estudia la declaración del cercanías como obligación de servicio público, que podría lograrse en el 2018.

El cercanías, un servicio previsto en los dos planes

El cercanías también aparece en el plan Pista, aunque la Junta alude al trayecto entre Villa del Río y Palma. La Junta se ha comprometido a financiar el 40% del déficit de explotación en la puesta en marcha del servicio en Córdoba, fijado, de momento, y a falta del contrato definitivo con Renfe, en 1,2 millones, y también tiene previsto participar en el de la provincia. Estas dos administraciones, junto con la Diputación y la UCO firmaron un documento en el que se comprometían a impulsar el proyecto, que en la capital iba a estar en marcha a principios de este año. Los pasos dados han estado liderados por el Ayuntamiento, que aportará el 60% restante del déficit de explotación hasta que sea declarado obligación de servicio público. A pesar de que aún quedan algunos trámites, el Ayuntamiento espera poner en funcionamiento el cercanías de la capital cuando comience el curso escolar.

La Junta tenía un plan de infraestructuras aprobado para los años 2007-2013 pero decidió actualizarlo. De esa forma nació el Pista 2020, que incluye medio centenar de actuaciones en Córdoba, de las que solo siete tienen más posibilidad de salir adelante, ya que están presupuestadas dentro de los 1.300 millones que la Junta ha decidido dedicar al plan. El resto, 43, están condicionadas a que haya disponibilidad presupuestaria, por lo que si no llega ese dinero, no podrán echar a andar en el plazo fijado. Dentro de los siete proyectos prioritarios se encuentra el cercanías y la cuarta nave del parque logístico con la que la Junta empieza a ampliar las instalaciones.

La obra de la cuarta nave empieza pero queda parada

La cuarta nave del parque logístico es una de las pocas obras iniciadas, pero su ritmo es mínimo. Los trabajos empezaron en marzo de este año con un presupuesto de 2,5 millones y un plazo de siete meses que se sobrepasará dado el escaso grado de ejecución que llevan y su ralentización. Con los movimientos de tierra, aparecieron restos arqueológicos de origen romano y los trabajos quedaron paralizados durante más de dos meses. Fuentes de la Consejería de Fomento y Vivienda indican que a esto se unen «los incumplimientos de los compromisos y plazos» por parte de la adjudicataria. Fuentes del parque señalan que en agosto está prevista la culminación de la fase arqueológica tras haberse documentado los restos, que se taparán, y aseguran que la Junta espera solucionar los problemas que hay para que la obra se reactive y tome impulso.

La Junta contempla en el plan Pista la ampliación del parque logístico y su conexión con la estación ferroviaria de El Higuerón a partir del 2018, aunque en función de la demanda y de que llegue al 90% de ocupación, previsión difícil de cumplir teniendo en cuenta que con esta nave se cubre únicamente el 50%.

Una carretera arreglada y otra pendiente

Dentro del Pista se han ejecutado obras que afectan a la A-422 entre Alcaracejos y Belalcázar, de la que se han arreglado los 19 kilómetros que discurren entre Alcaracejos e Hinojosa, tramo al que la Junta ha dedicado 1,3 millones. Al margen de estas dos obras, no ha habido más, aunque en algunos proyectos se ha avanzado algo.

La variante de Lucena es una de las asignaturas pendientes de la Junta y está incluida en el Pista, con una inversión que, al igual que en la anterior vía, procede de los fondos Feder. Fomento y Vivienda ha llevado a cabo algunos trabajos previos en este proyecto presupuestado en 7,3 millones, que tiene un plazo de ejecución de 20 meses y que llegó a estar adjudicado hace siete años pero quedó aparcado por la crisis. Desde la aprobación del nuevo Pista, esta iniciativa ha logrado el informe ambiental favorable. Esta variante de cuatro kilómetros conectará con la Autovía del Olivar mediante una glorieta.

Las primeras vías ciclistas, a punto de iniciarse

El Pista incluye los carriles bici del Plan Andaluz de la Bicicleta, que todavía no tiene ninguna actuación en obras. No obstante, la Junta ha sacado a concurso los 3,2 primeros kilómetros, que afectan a las vías ciclistas que cerrarán el cinturón del conjunto histórico y la que enlaza con la zona Norte por El Brillante. En ese paquete, presupuestado en 2,5 millones, entra el carril bici del Marrubial, con el que la Junta iniciará su remodelación. El concurso está convocado desde febrero y pronto se conocerá la empresa encargada de llevar a cabo esta iniciativa.

Al margen de esto pocos pasos se han dado más. El Pista incluía también la elaboración de un estudio de viabilidad para mejorar la carretera entre Córdoba y Jaén y convertirla en autovía, aunque en función de los niveles de tráfico. También aconsejaba realizar mejoras paisajísticas en la ronda de Poniente (A-3050). Estas tareas siguen pendientes.

Los 43 proyectos que dependen de financiación

El plan de infraestructuras de la Junta no solo incluye los siete proyectos mencionados. El documento tiene una lista con 43 actuaciones condicionadas a la disponibilidad presupuestaria, por lo que ninguna ha avanzado por el momento. Entre ellas, la prioridad que se marca esta administración es ejecutar las variantes este y oeste de la Autovía del Olivar en Puente Genil. Después, como actuaciones a largo plazo sujetas a la evolución financiera, se encuentran proyectos tan esperados como las autovías del Olivar (que necesita en Córdoba 307,6 millones) y de El Carpio a Torredonjimeno (224 millones), la duplicación de la carretera de Palma (A-431) entre Villarrubia y Almodóvar (26 millones), el acceso a Medina Azahara y la variante de las Angosturas (Priego).