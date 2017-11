Cristina Saavedra, de baja por un atropello

Cristina Saavedra, la presentadora de 'La Sexta Noticias' de la edición de las ocho de la tarde, estará hoy de baja en el informativo, a causa de un atropello que sufrió este sábado mientras cruzaba un paso de peatones.

A pesar del susto, la periodista está recuperándose, tal y como ella misma ha aclarado a través de su cuenta de Twitter, donde aprovechó para agradecer el apoyo de la gente que la socorrió cuando ocurrió el accidente. En el suceso también se vio involucrado su sobrino, que, como ella misma informa, se encuentra bien.

A quienes me socorrieron el sábado, en la calle, en Sada. No pude darles las gracias como merecían. No los conozco, así que ojalá vean esto: GRACIAS infinitas. Un coche me atropelló cuando cruzaba un paso de peatones con mi sobrino. Él está bien.Yo lo estaré pronto ;)) #PuraVida