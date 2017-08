Holanda no ampliará la ley de eutanasia

Los cuatro partidos de centroderecha que negocian una coalición de Gobierno en Holanda han alcanzado finalmente un acuerdo sobre la política de la eutanasia y si forman el futuro Ejecutivo, no ampliarán las reglas sobre suicidio asistido a ancianos "cansados de vivir", ha informado este martes el diario holandés 'AD'.

Cambiar la ley de la eutanasia es uno de los temas más candentes en las negociaciones de una formación en Holanda, especialmente por las diferencias ideológicas entre los progresistas de D66 y Unión Cristiana.

La propuesta pedía que las personas mayores que no están enfermas pero consideran que su vida ya ha terminado o están "cansadas de vivir" podrían recurrir legalmente a la eutanasia.

Los cuatro partidos, incluido el liberal VVD y Llamada Democristiana (CDA), han acordado que el futuro Gabinete no hará ninguna propuesta para avanzar en el suicidio asistido, según el proyecto de texto para el acuerdo gubernamental, al que ha tenido acceso 'AD'.

CÉLULAS MADRE

Sin embargo, el nuevo Ejecutivo no impedirá que D66 presente su iniciativa sobre esta materia, pero no espera que esta logre los apoyos necesarios porque no hay una mayoría en la Cámara Baja.

El Gobierno sí podrá promover, por contra, más investigación sobre células madre en la próxima legislatura, otro de los puntos más sensibles en la ética médica que los cristianos se negaban a apoyar hasta ahora.