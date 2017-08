"El dolor es común", afirman los musulmanes

Cientos de personas han acudido al llamamiento de unas 150 entidades del colectivo musulmán de Cataluña y se han manifestado en el centro de Barcelona para rechazar los atentados terroristas y solidarizarse con las víctimas. El acto ha empezado con una concentración en la plaza de Catalunya: allí se ha desplegado una pancarta ('La comunitat musulmana contra el terrorisme') y se leído un manifiesto conjunto en el que los musulmanes catalanes han proclamado: "El dolor es común, todos hemos llorado. La incomprensión por lo que ha sucedido es compartida. "Debemos trabajar todos juntos para que no vuelva a pasar nunca más".

"Hace días que nos estamos expresando por diferentes lugares de Cataluña de manera clara contra la barbarie y la sinrazón, pero hoy queremos decir con el conjunto de la ciudadanía, musulmanes y no musulmanes, en voz alta: no al terrorismo, no a la violencia y sí a la paz". Desde el día siguiente al atentado, la comunidad musulmana local ha dado un paso adelante para insistir en que se sienten tan afectados por lo ocurrido como cualquier ciudadano del país, y que rechazan como cualquier ciudadano la barbarie, venga de donde venga.

RECORRIDO POR LA RAMBLA

En el comunicado, las entidades han pedido un esfuerzo conjunto ("instituciones, Gobierno central, Generalitat y municipios, conjuntamente con la comunidad musulmana, entidades religiosas, sociales y culturales") para afrontar el futuro y evitar la radicalización de los "jóvenes catalanes musulmanes". "Que sientan que Cataluña es su tierra, de manera que sean capaces de rechazar cualquier mensaje radical o extremista", reza el manifiesto, explícito en ese sentido: hay que trabajar por la integración. Los concentrados han guardado un minuto de silencio por las víctimas y se han desplazado luego a la Rambla, que han recorrido simbólicamente hasta el mosaico del Pla de l'Os, donde el terrorista Younes Abouyaaqoub detuvo la camioneta el jueves.