El cónsul de España en EEUU se mofa de Susana Díaz y del andaluz

El cónsul de España en Washington, Enrique Sardà Valls, provocado la polémica al mofarse de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y de idioma andaluz en una publicación de su cuenta de Facebook abierto solo a sus amigos y ahora ya borrado.

"Verano tórrido. Hay q ber q. ozadia y mar gusto la de la susi. mira q ponerse iguá q letirzia. cm se ve ke n.sabe na de protoculo ella tan der pueblo y de izquielda. nos ha esho quedar fatá a los andaluse. dimicion ya", critica a la dirigente del PSOE por lucir un vestido similar al de la reina Letizia en un acto en Málaga, utilizando un lenguaje en el que intenta imitar el acento andaluz.

La Junta ha pedido al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, la "reprobación" del cónsul si no rectifica el comentario. El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez Barrios, ha remitido una carta y ha mantenido una conversación telefónica con Dastis para trasladarle la "queja" y exigir una "rectificación pública" de Sardá y que el Ministerio plantee su reprobación si no se produce dicha rectificación.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la última reunión del Consejo de Gobierno antes de las vacaciones, Jiménez Barrios ha defendido que "un responsable público, sea cual sea, tiene que comportarse con la debida cortesía y acorde a la representatividad que se le ha otorgado por el pueblo español", por lo que considera que la conducta de Sardá debe ser "reprobada".

TÓPICOS ANDALUCES

Tras señalar que los comentarios del cónsul "vuelven a insistir siempre en el tópico y el desconocimiento de esta tierra" y reiteran en el error que han cometido "otros que no quiero recordar", el vicepresidente andaluz ha insistido en que el comportamiento de Sardá no debe pasar "desapercibido y debe ser reprobado por el propio ministro" porque el cónsul "no está a la altura del cargo público que ostenta".

Según Jiménez Barrios, Dastis le ha trasladado durante la conversación que "no conocía el asunto hasta el momento" y al conocerlo por los datos que le ha trasladado se ha mostrado "sorprendido" y ha querido dejar claro que "no comparte en absoluto ese proceder".

"El ministro me dijo que iba a comprobar la veracidad de lo que le contaba y espero que tome las medidas oportunas para que no vuelva a suceder, porque parece que este señor es un asiduo de estas cuestiones", apuntado Jiménez Barrios, que ha señalado que "esta no es manera de comportarse de un cargo público, ni de él ni de nadie".