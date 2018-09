Así serían los nombres de los pueblos de España traducidos (con humor) al inglés

Barbate como "va al baño", Tembleque como "muy nervioso" o Tres Cantos como "tres canciones" son algunas de las traducciones literales y casi irónicas que las redes sociales han fomentado la última semana.

El objetivo, internacionalizar los pueblos españoles, se ha cumplido sobradamente después de que la Red se volcara en ello. ¿Cómo conseguirlo? En inglés. Pero de aquella manera...

Las bromas comenzaron con los pueblos de Andalucía. Mijas (Mis hijas), Huelva (vuelva) o El Ejido (El Elegido) se hicieron virales en Twitter dando lugar al ingenio.

Pueblos de Andalucía en Inglés:



-Barbate. He go to the toilet.

-Rota. Broken (she).

-Mijas. My daughters.

-Huelva. Come back.

-Pilas. Batterys.

-Conil. With him.

-El Ejido. The Choosen.

-Morón de la Frontera. Big Maroc man from the border.

-Aracena. Now, you have dinner. — El Canijo de Tuiter (@canijode) 2 de septiembre de 2018

Madrid tomó el relevo a través de clásicos como Patones (grandes patos), Las Rozas (las tocas) o Parla (habla).

Pueblos de Madrid en inglés:



Tres Cantos: Three songs.

Parla: Speak.

Leganés: I won him.

Paracuellos: For necks.

Aranjuez: They plow judge.

Patones: Big ducks.

Rascafría: Scratch cold.

Somosierra: We’re saw.

Las Rozas: You touch them.

Barajas: You shuffle. — Craich (@ACraich) 3 de septiembre de 2018

Y a partir de aquí, los tuiteros se encargaron de realizar un mapa completo de cómo tendrían que traducirse estos pueblos si quisieran llegar a un público más internacional. Cataluña, Murcia, Extremadura, Galicia... Todos con un objetivo común.

Pueblos de Cataluña en inglés:

Cardedeu: Screwgod

L'Hospitalet: The little hospital

Berga: Dick

Cadaqués: Each what is

Miravet: look fir tree

Pals: Sticks

Altafulla: High Leaf

Cardona: Ugly Person of wave

Igualada: Equalized

El Masnou: The New House

Montmeló: Mount Melon — Botifler de vacaciones (@Botifler4ever) 3 de septiembre de 2018

Pueblos de Castilla la Mancha en Inglés:

Oropesa: Gold Heavy

Tembleque: Very Nervous

Almagro: To The meat without bone

Ayna: There is nothing

Puerto Lápice: Port Pencil

Piedrabuena: Good Stone

Campillo de Ranas: Little Forest of frogs.

Cotillas: Gossips

Chillón: Screamer — Agustín Durán Cómico (@agusduran) 4 de septiembre de 2018

Pueblos de Galicia en inglés.

Parderrubias: Couple of blonde girls

Nigrán: Neither great

Cangas do Morrazo: Dog Gas of the Big Nose

Carril: Lane

A Estrada: The Road

Porriño: Small Blunt

Boimorto: Dead Ox

Candeán: Anne's dog

Baiona: Big Berry

Ribadeo: On top of O — Gallie Mateo (@JasambaConPinha) 3 de septiembre de 2018

Pueblos de Extremadura en inglés (1) :

-Tamurejo: it is very far

-Villafranca de los Barros: Caudilla's village of mud

-Cabeza la vaca: Falete's head

-Talarrubias: there are the blondes

-Siruela: plum

-Don Benito: shir Benedict

-Castuera: there are many nougat — Gregoric Tatum (@Gre_gorrion) 6 de septiembre de 2018

Pueblos de Asturias en inglés:



Villaviciosa: Viciouscity

Aviles: Skilled

Llanes: Flats

Lastres: Plummet

Taramundi: Worldtare

Tapia de Casariego: Wall of waterhouse

Aller: Yesterday

Grado: Degree

Teverga: Teadick

Gozon: Bigpleasure — Mira macho yasta bien ùwú (@GatoDecimo) 3 de septiembre de 2018

Pueblos de Cantabria en inglés:



Tower of the meadow (Torrelavega)

Big head of the salt (Cabezón de la Sal)

St Vincent of the Boatwoman (S. Vicente de la Barquera)

Saintplain of the Sea (Santillana del Mar)

The net or (Laredo)

Kingdom Beatr (Reinosa)

Pork killer (Mataporquera) — Alex Mostovoi 💢🏳️‍🌈⚽⚓🦊 (@goizean) 3 de septiembre de 2018

Venga, pues pueblos de Euskadi en inglés:



-Bermeo: To see piss

-Barakaldo: Stick soup

-Sopelana: So hairy

-Guecho: What have I done

-Llodio: I hate

-Areaza: Big space

-Arechavaleta: Let's go little girl

-Beasaín: You see there

-Arceniega: Maple says no https://t.co/bCUUlHza9X — Xabibenputa (@Xabibenputa) 3 de septiembre de 2018

Pueblos de Navarra en inglés:



Sangüesa - Saint bone

Estella - Star

Aibar - There's pub

Cintruénigo - Without thunder fig

Marcilla - Sea chair

Santacara - Saint face

Lesaka - Takes it out of him

Tafalla - Fails to you

Viana - I saw Hannah

Lodosa - Muddy https://t.co/E18vhiB4TV — Lourehronie (@Luca_sarobe) 4 de septiembre de 2018

Pueblos de Aragón en inglés:



Barbastro: Bread Star

Cantavieja: Sing grandma

Jaca: Pony

Ainsa: Cravings

Calaceite: Wet-oil

Sos del Rey Catolico: Help from the Catholic King

Rubielos de Mora: Blackberry Blond

Zuera: Zoutside

Alagón: Wing-on — Supernova (@Supernova_Alex) 8 de septiembre de 2018

Pueblos de la C. Valenciana en Inglés:



-Cullera. Spoon.

-Silla. Chair.

-Alcoy. To the neck.

-Ibi. And I saw.

-Xàtiva. Come on baby.

-Quart de Poblet. A fourth of little town.

-Benicassim. Come and almost.

-Orihuela. Gold and smell.

-Elche. The Ernesto Guevara de la Serna. https://t.co/MKYLtuuA3p — Shine McShine (@Shine_McShine) 3 de septiembre de 2018

Pueblos de Murcia en inglés:



Alcantarilla: Sewer

Torres de Cotillas: Gossips' Towers

Javalí Nuevo: New Warthog

La Unión: The Union

Librilla: Little Pound

Churra: Willy

La Manga: The Sleeve

Pozo Estrecho: Narrow Well

Santomera: Saint Female Grouper

El Palmar: The Dying — باباراخوتي (@Br_ain_omo) 6 de septiembre de 2018

Pueblos de Canarias en inglés:



-Haría: I would do...

-Tazacorte: Cup cut

-La Esperanza: The Hope

-Valverde: There goes the green

-Pájara: Female bird

-Ingenio: Plan of sugar cane

-Buenavista del Norte: Good Sight of the North/The Wall/Nights watch's watchtower. https://t.co/3OrGv16e2E — Damtesco (@DamianMartin12) 3 de septiembre de 2018

Pueblos de La Rioja en inglés:

-Alfaro: to the lighthouse

-Torrecilla de Cameros: little tower of the bedmakers

-Grávalos: Tax them / Record them

-Rincón de Soto:Corner of the thicket

-Nieva de Cameros:it's snowing of the bedmakers

-Sto Domingo de la Calzada:St Sunday of the road — Alex Calleja Cortés (@alexcalleja) 5 de septiembre de 2018