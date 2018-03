El portugués Tiago Ferreira conquista su tercera corona

Durísima última etapa de la Andalucía Bike Race por las inclemencias meteorológicas, que supusieron un añadido extra a la exigencia de esta edición. Con un recorrido acortado por mutuo acuerdo entre organización y los jueces de la UCI, todo estaba por decidir. Los ciclistas salieron a por todas en una etapa en la que El Reventón y los senderos técnicos de la parte final fueron los encargados de dictaminar el podio final.

Con un ritmo rápido salieron del centro de Córdoba los ciclistas para llegar hasta el comienzo de la subida de El Reventón. Conocido por todos los participantes, a nadie pilló por sorpresa su dureza. Una serie de descensos rápidos y muy técnicos impulsaron al italiano Fabian Rabensteiner, que tuvo que arriesgar para tratar de dar la sorpresa. Ferreira, acompañado por su compañero de equipo Hans Becking, aguantaron algo más rezagados pero controlando el tiempo que le permitió al portugués conseguir su tercera Andalucía Bike Race. La etapa se la llevó finalmente Fabian Rabensteiner por delante del finlandés Sasu Halme.

El ibicenco Enrique Morcillo fue valiente, para acabar en la tercera posición en la última etapa y subir hasta el segundo cajón del podio de la general. Rabenstainer acabó tercero en la general.

Tiago Ferreira, tras subir a lo más alto del cajón aseguró que «la etapa de hoy me tocaba controlarla. Los últimos 15 kilómetros me han costado mucho porque los senderos eran muy técnicos y he perdido el tiempo que tenía, pero me da igual, lo importante es ganar». Ferreira, pese a la lluvia y al mal tiempo indicó que «esta es una carrera que me gusta mucho, muy completa, que combina etapas físicas y más técnicas. Creo que este es el formato ideal para mí, así que empezar la temporada aquí y poder ganar es siempre mi objetivo».

SIN RIESGOS / En la categoría femenina, la noruega Hildegunn Hovdenak partía con una notable distancia en la clasificación, lo que le permitió no arriesgar y no tener una jornada sin sobresaltos. Hovdenak superó a la segunda en la general, la alemana Naima Diesner. El tercer cajón del podio fue para la estadounidense Chloe Woodruff. La americana, que se estrenaba en una prueba de MTB por etapas, ganó las dos primeras etapas pero la semana se le hizo larga y acabó cediendo dos posiciones. La noruega, ganadora de la edición, afirmó que «los aficionados han dado un gran apoyo estos días, estando ahí a pesar de la lluvia y animando. Ha sido muy bonito participar aquí. Respecto al clima, yo soy noruega y estoy acostumbrada al frío, así que quizás, para mí, las malas condiciones meteorológicas que hemos sufrido son hasta buenas».

La Bike Race ha finalizado por ello con 556 ciclistas que podrán decir que han terminado.