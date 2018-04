Clamor internacional ante la matanza en la frontera de Gaza

El nuevo baño de sangre del viernes en la franja de Gaza suscitó ayer un clamor general tanto en los territorios palestinos como en el exterior, mientras Israel se defendía acusando al movimiento islamista Hamás de haber orquestado manifestaciones violentas. La intensidad de las protestas se redujo sensiblemente ayer, aunque aun así volvió a haber decenas de manifestantes heridos.

La primera jornada de la Marcha del Retorno se saldó el viernes con la muerte de 16 manifestantes palestinos y casi dos millares de heridos, decenas de ellos por balas de francotiradores del Ejército israelí apostados tras trincheras de tierra del otro lado de la frontera. Otros fueron atendidos en los hospitales por la inhalación de los gases lacrimógenos lanzados por el Ejército, en la jornada más sangrienta en Gaza desde la ofensiva israelí del 2014.

El secretario general de la ONU, António Guterres, propuso que se abra una investigación «independiente» y «transparente» para determinar la causa de tantas muertes y heridos en unas concentraciones de manifestantes desarmados. Prácticamente en los mismos términos se expresó la alta representante de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini. EEUU se limitó a declararse «profundamente entristecido» y a pedir «medidas para reducir las tensiones».

El viernes por la noche se reunió en Nueva York el Consejo de Seguridad de la ONU, pese a que Israel y EEUU pidieron que las deliberaciones se aplazaran al sábado por causa de la Pascua judía. Ningún enviado de Israel participó en unas discusiones de las que no salió ninguna resolución.

Guterres llamó a las partes a «abstenerse de cualquier acto que pueda causar más bajas, y en particular a no adoptar medidas que puedan dañar a civiles». En medios de las Naciones Unidas se pidió que los civiles, especialmente los niños, no se conviertan en objetivo de los soldados. «Israel tiene que responder por sus responsabilidades bajo la ley humanitaria y los derechos humanos internacionales», dijo el vicepresidente para asuntos políticos, Taye-Brook Zerihoun.

Un vídeo que circula desde el viernes por las redes sociales muestra a un joven palestino –identificado como Abdelfatá Abdelnabi, de 18 años– que aparentemente se desmorona tras ser alcanzado por la espalda por una bala que le disparan los soldados apostados en la frontera, del otro lado de la verja, sin que el joven representara ningún peligro. El viernes el Ejército dijo que únicamente se disparó contra los manifestantes que trataban de cruzar la verja, lo que las imágenes contradicen.

Ayer, cuando se enterró a las víctimas del viernes, hubo incidentes menos graves, puesto que el número de manifestantes fue sensiblemente menor en toda Gaza. A la entrada de la noche, los heridos eran varias decenas, según fuentes hospitalarias de la franja. En la Cisjordania ocupada, incluido el sector este de Jerusalén, se decretó ayer una huelga general que fue ampliamente seguida, al igual que en la franja de Gaza.

REFUGIADOS / En la Marcha del Retorno participaron refugiados de 1948 que fueron expulsados por inmigrantes judíos procedentes de Europa para crear el Estado de Israel. Muchos de los manifestantes procedían del sur de lo que hoy es Israel, de la ciudad de Bersheba y de otras localidades que los refugiados podrían alcanzar teóricamente en un corto paseo desde los ocho campos de refugiados que hay en la franja de Gaza. Las protestas continuarán previsiblemente hasta el 15 de mayo, cuando se cumplirá el 70º aniversario del establecimiento del Estado de Israel.