Así maltrata la Marina libia a los inmigrantes en el mar

Un vídeo de la oenegé alemana Sea Watch muestra una patrulla de la Marina militar Libia que durante un rescate de los ocupantes de una lancha neumática en el Mediterráneo el pasado 6 de noviembre rechaza colaborar y abandona a algunos inmigrantes en el agua provocando al menos 50 desaparecidos, según la organización no gubernamental. Las imágenes también muestran cómo algunos inmigrantes rescatados son golpeados en la cubierta de la embarcación hasta el punto de que algunos deciden lanzarse al agua mientras mujeres y niños gritan despavoridos.

En el vídeo, que ha sido adquirido por la fiscalía de Ragusa que ha abierto una investigación, se observa cómo la lancha de la Marina Libia con algunos inmigrantes a bordo reanuda su marcha con personas aún agarradas a sus cuerdas, mientras otros se lanzan al mar.

Cerca de la embarcación de la Marina libia se encontraba una barca de la oenegé Sea Watch que estaba rescatando a algunos de estos inmigrantes y que pudo grabar todo lo ocurrido.

El diario italiano 'La Repubblica' recoge el testimonio de una mujer rescatada por la oenegé alemana, mientras que su marido se encontraba a bordo del barco libio y falleció al saltar al agua en el intento de reunirse con su esposa.

"Los libios encendieron el motor de la barca arrastrándole a él y a todos los demás que estaban en el agua. No lo volví a ver. John no sabía nadar. Estaba a salvo, pero ha muerto porque no quería volver a Libia, quería venir conmigo a Italia", explica Darfish, que desde un hospital siciliano precisa al diario que venían de Camerún.

Testigos de la Marina italiana

Testigos de los hechos fueron también los ocupantes de un helicóptero de la Marina italiana, cuyos llamamientos a los libios para que se detuviesen y ayudasen a los inmigrantes se escuchan perfectamente en el vídeo.

"Guardia Costera libia. Le habla un helicóptero de la Marina italiana, las personas están saltando al mar. Hay una persona agarrada al lado derecho. Detened los motores y colaborar con Sea Watch. Por favor, colaborad Sea Watch", es el imperativo que repiten sin cesar mientras la embarcación libia se aleja de la zona.

En el caos, la oenegé denuncia que desaparecieron cerca 50 personas mientras otras 42 gritaban desesperadas al haber sido separadas de sus familias y amigos que se encontraban en la barca de Sea Watch. La oenegé alemana pudo solo recuperar los cuerpos de cinco personas, entre ellas un niño de dos años.