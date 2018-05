El salto indie de Amaia

Amaia Romero trepó ayer a lo alto de los titulares por partida doble. Por un lado, se lanza a un sorprendente salto indie, y por otro, su axila dio que hablar. La ganadora de Operación Triunfo (OT), que representó a España en Eurovisión junto a Alfred, actuará en el Primavera Sound el próximo jueves, según informaron los organizadores del festival, que se celebra en Barcelona del 30 de mayo al 3 de junio. La pamplonesa de 19 años subirá al escenario acompañada de la banda The Free Fall Band, con un repertorio de versiones preparadas para la ocasión.

De un tiempo a esta parte, los festivales indies se guardan una baza-broma. Hace dos años, el propio Primavera Sound rompió esquemas al programar a Los Chichos (luego lo petaron en escena con su rumba), y ya en el 2014 el burgalés Sonorama provocó un arqueo de cejas generalizado al fichar a Raphael, inopinado ídolo indie en Aranda de Duero.

La actuación tendrá lugar en el Hidden Stage, el nuevo escenario al aire libre que el año pasado inauguró Arcade Fire y que se consolida en esta edición como el lugar de «los conciertos sorpresa» del Primavera Sound. Así es como Amaia compartirá cartel con bandas de la talla de Arctic Monkeys, Björk, Nick Cave and The Bad Seeds, The National, Lorde, Migos, A$AP Rocky y Jane Birkin, cabezas del cartel.

Dentro de esa tendencia cabría interpretar la presencia de Amaia en el Primavera Sound, en principio un contexto musical que no es el suyo. De todos modos, la eurovisiva ya ha dado muestras de que no únicamente ha nacido para el universo mainstream y no sigue todas las convenciones.

EL VELLO ES BELLO / Por ejemplo, no es la primera vez que Amaia reivindica el vello de sus axilas. Ni tampoco la primera que revoluciona las redes con una foto. En la academia ya demostró que es una defensora de la causa feminista y del movimiento Free Your Pits (Libera tus axilas) que, en realidad, viene de lejos, de la cultura hippy de los 60. Más tarde, lo volvieron a reivindicar famosas como Madonna o Julia Roberts, y hace menos, celebrities más jóvenes como Milley Cyrus y la propia hija mayor de Madonna, Lourdes Leon.

La triunfita ha vuelto a reivindicar que posee tarjeta vip en el club de las #sobaquember, subiendo una foto a Instagram en la que aparece en un mirador luciendo sin tapujos el pelo de su axila. Cosecha una larguísima ristra de piropos y casi 300.000 Me gusta. «Gracias por ser libre y gracias por romper las normas! Nos despilamos si queremos no por obligación. Punto. Olé tú!», le ha aplaudido una de las 803.000 fans que suma la última representante española, junto con su pareja, Alfred, en Eurovisión. «Diva», «Eres increíble», «Grande», «Queen»...

LA NATURALIDAD DE LA MUJER / Hace unos meses, Amaia ya demostró su carácter cuando con Photoshop le borraban el vello de las axilas. Sucedía cuando firmaba las revistas que TVE le dedicaba a ella y sus compañeros de la academia. Además de estampar la rúbrica, la pamplonesa se dedicaba a pintar pelillos en su sobaquera.

«No es tontería. Es un ejemplo de visibilidad de algo tan sencillo como la naturalidad en la mujer que, tristemente, tenemos que reivindicar. Una chica con un talento increíble ha triunfado en un programa de música. Y a alguien le estorban sus pelos», le defendieron en Twitter.

Y es que no solo los seguidores de todo lo que tocan los nuevos triunfitos han aplaudido ahora el gesto de Amaia, también sus propios compañeros del televisivo programa se han sumado: Ricky («Yo tampoco me depilo y voy bien pulcro y limpio como ella») y Aitana («Pero por qué eres tan guapísima»).

Amaia ha demostrado anteriormente y en otros vídeos que están circulando por la red que lo del vello a ella no le quita el sueño para nada, esté donde esté. Recientemente, durante una sesión de peluquería, y con los rulos puestos, explicó en un vídeo con naturalidad que tenía «bastante» bigote y que no se le veía, pero que aunque se le viera le daría igual.