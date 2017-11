Palomo Spain se da una ducha de fama en los premios MTV

"Si tienes que llevar un albornoz, que sea de Palomo Spain", bromeó ayer la cantante británica de 27 años Rita Ora, refiriéndose al modelo que lució del revolucionario creador cordobés que, a manera de elegante bata de baño blanca, fue escogido para su participación en la gala de entrega de los MTV Europe Music Awards.

El éxito del modelo, junto a los comentarios más variados, fue arrollador. Aunque mejor sería hablar de dos creaciones, similares pero con sutiles diferencias, una de ellas la que utilizó Rita Ora a su llegada a la alfombra roja en el Wembley Arena de Londres y, la segunda, también con toalla enrollada en la cabeza, la que vistió para presentar la gala y también cantar Your Song y Anywhere.

En todo caso, la gala de los premios MTV se retransmitió para 135 países y estaba calculado que la vieran 500 millones de personas en todo el mundo, puede que más, ya que aún no hay datos definitivos. Un ejemplo más del impacto del modelo de Palomo Spain que lució Rita Ora: un vídeo compartido en las cuentas de Twitter e Instagram y que había subido la propia artista ya había sido visto a media mañana de hoy por cientos de miles de seguidores.

We made it @mtvema!! Watch the show along with my Instagram to win tickets to my tour! pic.twitter.com/ramFo21dpd