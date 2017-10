Orden de arresto contra la mujer que destapó el escándalo Weinstein

La policía aeroportuaria de Washington ha emitido una orden de arresto contra la actriz Rose McGowan por el delito grave de posesión de drogras, según a la revista 'People'. La policía inició la investigación tras el hallazgo de rastros de narcóticos en unas pertenencias que supuestamente eran de la actriz de la serie 'Embrujadas' y que se dejó olvidadas en un vuelo de la compañía United Airlines el pasado 20 de enero. La actriz ha reaccionado soprendida con el siguitente tuit: ¿Están tratando de silenciarme? Hay una orden para mi arresto en Virginia. Qué mierda es esta".

Se da la circunstancia de que McGowan, de 44 años, fue el detonante del escándalo sexual que está removiendo los cimientos de Hollywood desde que, a principios de octubre, tuiteó que fue violada por un hombre cuyas iniciales son "HW". La revista 'The Hollywood Reporter' publicó que McGowan les confirmó que se refería efecticamente al productor de cine Harvey Weinstein. A partir de ahí las denuncias cayeron en cascada y son ya más de 80 las mujeres han acusado al productor de conducta sexual inapropiada o de agresión sexual.

Rose McGowan fue las que llegó en su día a un acuerdo extrajudicial con Weinstein. El pasado viernes, en su primera comparecencia pública tras contar lo que le hizo presuntamente Weinstein, McGowan dio una charla en la Convención de Mujeres en Detroit. "Durante 20 años me han callado, me han insultado, me han acosado, me han vilipendiado. ¿Y sabéis qué? Soy igual que vosotras", les dijo a todas las presentes. "Ya es hora de limpiar la casa", proclamó la exactriz, que está preparando una biografía que saldrá a la venta el próximo febrero.