Fernando Tejero, futuro papá por gestación subrogada

Los vientres de alquiler se están poniendo de moda entre los famosos que quieren ser padres. El último en sumarse a la tendencia seguida por personajes como Elton John, Ricky Martin, Miguel Bosé, Javier Cámara, Jaime Cantizano, es el cordobés Fernando Tejero, que a sus 50 años, se convertirá muy pronto en padre.

El actor de 'La que se avecina' asegura estar viviendo una de sus mejores etapas profesionales y personales y ya ha iniciado los trámites para convertirse en padre. "Intentaré ser el mejor padre del mundo, luego ya se verá, pero yo intentaré ser el mejor", ha asegurado Tejero a Europa Press.

Su intención de ser padre salió a la luz el pasado mes de abril, cuando el intérprete cordobés adelantó en el programa, 'Mi casa es la tuya' (Tele 5), de Bertín Osborne, que sería un padre muy preocupado y sufridor: "Me encantaría ser padre. Sería un coñazo de padre porque sería muy preocupado y muy sufridor. Yo creo que no me muero sin ser padre. tengo mucho amor para dar, y ya que las parejas me lo dan intermitentemente...", concluyó.