«Ni el bolso de Mary Poppins»

Una imagen que no es única, y conocen perfectamente muchas mamás: un día de lluvia, puerta de la guardería, coches, mochilas, bolsos, y de pronto a una madre se le ocurre decir, organizando la situación, «me río yo del bolso de Mary Poppins». Así surgió hace 3 años el nombre del blog Me río de Mary Poppins, creado por dos madres con mucho sentido del humor y con una amplia formación académica. Decidieron unirse en el convencimiento de desdramatizar las exigencias de la maternidad y por la conciliación laboral, no querian perderse la infancia de sus hijas. Ana Belén Corredera Liñán y Elena Quiles Toledo son firmes defensoras de que «es muy lícito que las madres se agobien» y hablan de ello con mucha naturalidad en diferentes post, reflexiones que han conducido a Elena y Ana, Ana y Elena, a situarse, así constaba en la tarde de ayer, en el puesto número dos de los premios convocados por la plataforma Madresfera, categoría humor. Madresfera es una plataforma de blogs que hablan de la maternidad y la paternidad. Hace 2 semanas recibieron una notificación al ser nominadas. Contentas al saber que «la gente se siente identificada con nosotras», saben que en muchas de sus frases célebres, como «Nunca subestimes el poder de una madre» u «Hoy no he hecho la cama, rebelde que es una», radica parte del éxito del blog, junto a entradas que hablan de supermamás, vacaciones, navidad o el porqué de las cosas.

Las votaciones continuan hasta el día 5 y la gala de premios es el 18 en Madrid.