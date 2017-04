Patxi López asegura que ningún socialista puede defender que Cataluña sea una nación política con soberanía "exclusiva"

El exlehendakari vasco y ahora candidato a las primarias del PSOE, Patxi López, ha asegurado este viernes en declaraciones a Catalunya Ràdio que ningún socialista puede estar de acuerdo con que Cataluña es una nación política que implica "una soberanía exclusiva y, por lo tanto, la constitución de un Estado". De este modo, ha defendido que "en un mundo de soberanías compartidas" no se puede hablar de una soberanía "exclusiva y excluyente".

López ha concretado que su partido se dirige a este territorio como una "nación en términos culturales", definida por el sentimiento de pertenencia a una cultura, lengua, tradición, a una historia pero que en ningún caso "acarrea cuestiones jurídico-políticas de soberanía".



Según el socialista, en Cataluña "hay una sociedad dividida" y asegura que lo ha visto "en la calle". "Cuando se plantea un debate de 'sí' o 'no', se divide una sociedad, por eso la mejor fórmula para dar una respuesta no es un referéndum de división sino ver cómo desde la política podemos dar un entendimiento", ha confiado el postulante a liderar el PSOE, quien asegura que la fórmula para resolver la encrucijada pasa por el "diálogo y el entendimiento" hasta llegar a una respuesta "que no sea de suma cero, en la que unos ganan y otros pierden".

"¿Por qué no hacemos un referéndum que haga honor a su nombre, que refrende un entendimiento?", se ha preguntado.