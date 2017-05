Montoro: "Algunos pretenden una borrachera de gasto público"

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido el proyecto de Presupuestos del Estado para el 2017 con el argumento de que son “los mejores posibles para España”. Según el ministro, este proyecto de ley no va a llevar a la sociedad española “al séptimo cielo”, pero tampoco “desatarán las siete plagas” y, en definitiva, son las cuentas "que nos podemos permitir dentro del marco presupuestario cuya prioridad es el gasto social y reducir el déficit público". Frente a estas prioridades, Montoro ha prevenido contra quienes pretenden "una borrachera de gasto"

Con la tranquilidad de haber logrado un acuerdo con el PNV que garantiza al PP los 175 votos necesarios para tumbar las siete enmiendas de totalidad que han presentado sendos grupos de la oposición, Montoro la contención del gasto público que contiene el proyecto presupuestario del Gobierno.

Montoro ha defendido que "la política presupuestaria se debe conducir con el freno cerca" y que "aún no es el momento de acelerar determinados gastos"; además "cuando lo hagamos hay que hacerlo con cautela", ha añadido. "Hemos hecho lo que teníamos que hacer: preservar el gasto social, no reducirlo", ha resumido. En su discurso, el ministro ha defendido que la política presupuestaria debe "mantener el rumbo" y no debe dar "bandazos que hagan perder el norte, que es la empleo".

MONTORO Y DIJSSELBLOEM

El ministro ha pedido prudencia a quienes defienden que "ha llegado el momento de gastar más". "Algunos pretenden una borrachera de gasto público", se ha quejado; “estamos saliendo de una crisis que venía de una borrachera de gasto público y algunos ya quieren que salgamos de copas”, ha dicho el ministro.

La expresión le ha valido la rápida respuesta de rechazo por parte del portavoz del grupo socialista Pedro Saura, que ha comparado la actitud del ministro con la del presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroem Dijsselbloem, quien aseguró que los países del sur se gastaban los fondos europeos en copas y mujeres.

"Montoro ha comparado el gasto social con irse de copas, que se lo expliquen a los pensionistas que cobran una pensión de miseria y les van a subir un 0,25%", ha comentado Saura tras el discurso del ministro de Hacienda, informa Juan Ruiz.

OBJETIVO POLÍTICO

Montoro ha lamentado que el rechazo que despiertan estas cuentas en determinados grupos parlamentarios obedece más a razones políticas que a razones económicas. “Somos conscientes de que el Gobierno no se la juega con estos Presupuestos”, ha dicho el ministro, sino que la aprobación de estas Cuentas “tiene que ver con el prestigio del país y con la imagen de estabilidad al principio de una legislatura que ha sido difícil de alumbrar”.. En su opinión, las cuentas que se debaten en el Congreso son "unos presupuestos de transición", son los primeros de esta legislatura y "tratan de enlazar con los Presupuestos del 2018".

En clave territorial, Montoro ha intentado salir al paso de las críticas de algunas comunidades que reclaman "más inversiones". "Nos deberían decir de dónde quieren que recortemos el gasto social. ¿O es que no se pagan las pensiones en esos territorios?", ha preguntado.

Según el ministro, la estrategia principal de preservar el gasto social(es decir, dinero para pagar principalmente a pensionistas y parados) explica el que no se hayan aumentado otras partidas ligadas a la inversión o al funcionamiento de las administraciones públicos.

CRÍTICAS DE LOS GRUPOS

Salvo Ciudadanos y el PNV, dispuestos a dar su apoyo, los grupos de la oposición han cargado contra las cuentas por su presunta falta de contenido social. "El ajuste viene al 100% por el gasto social, no por los ingresos. España va a tener uno de los gastos sociales más bajos de la UE", ha dicho, en una primera valoración, el portavoz de Hacienda del PSOE, Pedro Saura. "Montoro ha comparado el gasto social con irse de copas, con una borrachera. Que se lo explique a los pensionistas", ha concluido el diputado socialista.

Para Podemos el discurso de Montoro no mejora la situación económica de España y solo persigue mejorar la percepción que la ciudadanía tiene del PP tras los escándalos de corrupción, informa Iolanda Marmol.

“Queda confirmado que no son unos presupuestos para mejorar el país sino para intentar blanquear la imagen del PP”, ha señalado la portavoz parlamentaria, Irene Montero, quien ha mostrado su enfado por la mención del ministro de Hacienda a la “borachera” del gasto público. “Para borrachera la que se ha pegado el PP con la corrupción. Menos llevarse el dinero a suiza y más invertirlo en nuestro país”, ha reprochado.

En Comú Podem considera que los presupuestos son la "cronificación de las políticas de austeridad", unas cuentas "antiautonómicas y antimunicipalistas", en palabras de Josep Vendrell. Desde ERC, Joan Tardà, ha denunciado que este presupuesto supone un "expolio social" por parte de la oligarquía. Y por parte de PDECat, Carles Campuzano, ha argumentado que las cuentas son un "insulto a los ciudadanos de Cataluña", debido a la escada financiación, en especial en infraestructuras, destinada a esta autonomía.

Compromís tampoco apoyará las cuentas de Montoro, sustentado en el acuerdo unánime de les Corts que los consideran perjudiciales para los valencianos. “Asumiremos el mandato de les Corts y votaremos con un rotundo ‘no’”, ha concluido su portavoz Joan Baldoví.

SIETE ENMIENDAS A LA TOTALIDAD

Hoy y mañana se debatirán en el Congreso de los Diputados las siete enmiendas a la totalidad que han presentado los grupos dePSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís, Nueva Canarias y EH-Bildu. Para los siete partidos que han pedido la devolución de los Presupuestos, las enmiendas a la totalidad se justifican por entender que las cuentas públicas defendidas por Montoro son antisociales, consolidan la pérdida de poder adquisitivo de funcionarios y pensionistas y asfixian a las comunidades autónomas.

El PP necesita sumar 175 votos (la mitad de los diputados que integran la Cámara) para asegurarse de que ninguna de estas siete enmiendas logra la mitad más uno de los apoyos (serían precisos 176 votos) y que, por consiguiente, ninguna de ellas sale adelante ni siquiera con el apoyo de quienes han presentado las demás.

ORTUZAR, EN EL CONGRESO

Para sumar esos 175 votos, el PP (134 diputados) ha logrado acuerdos con Ciudadanos (32), UPN (2), Foro (1) y Coalición Canaria (1). Con todo, los cinco votos del PNV son imprescindibles para llegar a esos 175 votos necesarios para tumbar las enmiendas de totalidad que se debaten este miércoles y este jueves en el Congreso. El acuerdo con los nacionalistas vascos está encarrilado, tras haber pactado la actualización del cupo. El líder de la formación jeltzale, AndoniOrtuzar, está este miércoles en Madrid, a la espera de dar por cerrado el acuerdo, según fuentes del grupo parlamentario vasco.Montoro ha cerrado su discurso agradeciendo a estos grupos su apoyo.

Otra cuestión será cuando se vote el texto del proyecto de ley propiamente (no las enmiendas de totalidad). Ese momento se producirá cuando en el pleno se someta a votación el proyecto del Gobierno después de haber pasado por el trámite de su debate en laComisión de Presupuestos donde se podrán incorporarenmiendas parciales. Para superar este trámite, no bastará empatar a 175 votos, sino que el dictamen de la Comisiónnecesitará al menos un voto más que la oposición (176 como mínimo) para superar el trámite en el pleno del Congreso y pasar al Senado.

Para lograr esos 176 votos, el PP espera conseguir el respaldo del único diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, que, al menos por ahora, ha pedido la devolución del texto presentado por el Gobierno. Entre las dificultades para captar el apoyo del diputado de Nueva Canarias hay que tener en cuenta que acudió a las elecciones generales en alianza con el Partido Socialista.