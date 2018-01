El precio de la vivienda subirá el 5,5% y las ventas, el 14%

Sociedad de Tasación (ST) prevé que el precio de la vivienda nueva tendrá un crecimiento medio del 5,5% a lo largo de 2018, con un incremento del 14% en las ventas y de un 9,4% en las hipotecas. Así lo indicó este jueves el consejero delegado de ST, Juan Fernández-Aceytuno, durante la presentación del 'Informe de Tendencias del Sector Inmobiliario' y de sus previsiones para el sector en el 2018. En números brutos, la previsión es que el número de transacciones supere las 500.000 y que se concedan alrededor de 315.000 hipotecas.

De esta manera, el responsable de ST destacó que el hecho de que el número de hipotecas sea sensiblemente menor que el de transacciones es un indicador de que el crecimiento "no está calentado por el sector financiero", por lo que subrayó que continúa la prudencia posterior a la crisis económica y el estallido de la burbuja. "Ya no hay papeles en blanco y existe un mayor rigor del Banco de España" añadió a este respecto. En esta misma línea ha resaltado que el crecimiento de las hipotecas "es bienvenido" siempre que su finalidad sea la compra y no el uso de la vivienda para financiar otros fines.

En cuanto a los datos de cierre del 2017, el informe recoge que el precio medio del conjunto de la vivienda nueva se situó en 2.227 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento del 5% anual respecto a diciembre de 2016. "El sector es fuerte y la economía es potente", ha destacado el responsable de la tasadora, en el sentido de que se han absorbido riesgos y alertas como el 'brexit', el Gobierno de Trump en Estados Unidos, o las amenazas de Corea del Norte. Con todo, ha destacado que "el mayor riesgo para el sector se encuentra en Oriente Próximo por su influencia en los precios de las materias primas y, con ello, el incremento de los costes".

Por otra parte, el consejero delegado de ST ha apuntado que existe un problema con el aumento de los costes de construcción debido a la falta de mano de obra para llevar a cabo todos los proyectos de obra. "La crisis se llevó toda una industria completa de oficios relacionados con la construcción y se están parando obras y se están generando tensiones en los plazos y esto está frenando el crecimiento", ha reconocido.

Menos confianza en Cataluña

También se refirió a la influencia del contexto político catalán en las cifras del sector en dicha comunidad. En este sentido el informe recoge que Cataluña fue la única comunidad en la que el índice de confianza en la evolución del sector descendió "de modo perceptible" ha pasando de 58,1 a 56,2. No obstante, Fernández-Aceytuno destacó la necesidad de prudencia debido al sesgo que puede existir en los datos y a que el precio de la vivienda nueva "no es el mejor indicador para detectar el impacto de una crisis política".

"No tenemos ninguna perspectiva y estamos esperando a ver si se recupera la normalidad por cauces democráticos y constitucionales" ha afirmado el responsable de ST sobre este tema, para añadir que "es una pena haber llegado hasta aquí ya que es un coste de oportunidad muy importante".