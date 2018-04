El PNV baraja rechazar los vetos a los Presupuestos

El PNV baraja permitir que los Presupuestos generales del Estado (PGE) se tramiten, a la espera de ver cómo evoluciona la situación en Cataluña y si se levanta o no el artículo 155, que los peneuvistas han vivido como una “agresión” en primera persona. Este jueves decidirán si presentan enmienda a la totalidad, pero lo hagan o no, la primera votación fundamental sobre las cuentas de Mariano Rajoy tendrá lugar el próximo 26 de abril, cuando se decide sobre los vetos que sí ponen otros partidos, como el PSOE y Podemos. Si salieran adelante, el revés será importante (el proyecto sería devuelto), pero los peneuvistas barajan no apoyarlos y que el proyecto presupuestario pueda continuar la tramitación con el fin de dar tiempo a que se despejen los nubarrones que se ciernen sobre la legislatura catalana.

Se da la circunstancia de que los calendarios de ambos procesos se aproximan. El 22 de mayo se agota el plazo límite para que los partidos catalanes lleguen a un acuerdo o se convoquen, de nuevo, elecciones. Y la votación sobre el dictamen de la comisión de Presupuestos, la primera vez que el pleno del Congreso se pronunciará en sí sobre las cuentas del 2018, será en la segunda mitad de mayo.

Esta circunstancia permitiría al PNV rechazar la próxima semana las enmiendas a la totalidad, con el argumento de que no coinciden, por ejemplo, con su política económica, pero al mismo tiempo avisar de que esto no significa que apoyen a Rajoy y seguir así presionando para que se levante el 155. “Podemos votar en contra de las enmiendas a la totalidad y después votar en contra de los Presupuestos”, advierten fuentes del grupo parlamentario vasco.

PIDE AL EJECUTIVO QUE "ALLANE EL CAMINO"

En este escenario incierto, los peneuvistas lo que reclaman al Ejecutivo es que “allane el camino” y no “ponga obstáculos políticos” al despegue de la legislatura catalana. “Necesitamos saber la posición del Gobierno ante el próximo panorama en Cataluña […] Ha llegado el momento de la zanahoria y de guardar el palo”, ha subrayado este miércoles el presidente del PNV, Antoni Ortuzar, en una entrevista en la ‘Ser’. El dirigente vasco, que ha señalado que mantiene “contactos frecuentes” con los partidos independentistas, se ha mostrado convencido de que antes de que expire el plazo para disolver el Parlament y llamar a las urnas los secesionistas presentarán un candidato a la investidura libre de cargas judiciales, lo que permitiría el levantamiento del artículo 155.

En este supuesto, ha garantizado que su partido “hará todo lo que esté en su mano para que haya estabilidad en España”, en referencia a los Presupuestos, aún admitiendo que les genera “incomodidad” que se “descargue” esta responsabilidad en su formación política, cuando sólo tiene cinco diputados. “Todo lo que acerque el fin del 155 va a ser bien valorado y lo que haga perdurar el 155 va a ser censurado”, ha remachado.

LAS "BONDADES" PARA EUSKADI

Aún así, fuentes del partido nacionalista son cautas e insisten en que “todos los escenarios están abiertos” y “pueden pasar muchas cosas”, incluso que se vislumbre el fin de la intervención catalana y finalmente el PNV no apoye las cuentas, si no llega a un acuerdo que, en palabras de Ortuzar, “tengan suficientes bondades para Euskadi”.

El dirigente vasco ha asegurado que las negociaciones sobre el contenido del proyecto presupuestario aún no han comenzado pero ha admitido que, pese a que “los plazos hacen extraordinariamente difícil" el diálogo, hay suficientes materias sobre las que poder llegar a puntos de encuentro.