Guindos llama al PSOE a la unidad a favor de que España vuelva al BCE

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha apelado hoy a la unidad entre las fuerzas políticas a favor del objetivo de lograr que el próximo puesto vacante en el consejo ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) sea para España, después de que el PSOE haya expresado su rechazo a la posible candidatura del propio Guindos para la vicepresidencia del BCE. "El objetivo de todos tiene que ser que España vuelva al BCE. Ese es el objetivo sobre el que todos deberíamos estar unidos" ha dicho Guindos a los periodistas en los pasillos del Congreso de los Diputados sin querer confirmar aún si -tal como se espera- será él mismo el candidato español para sustituir al portugués Vitor Constancio en la vicepresidencia del BCE, cuyo mandato expira el 31 de mayo.

El ministro ha dicho que hasta mañana, último día para la presentación de candidaturas, no se conocerá la decisión del Gobierno sobre la candidatura española. "Mañana presentaremos la candidatura, verán ustedes la persona. Aquí lo importante es que España vuelva adonde no tenía que haber salido, que es la comisión ejecutiva del BCE", ha dicho a los periodistas. Y al ser preguntado sobre si la decisión desencadenará una remodelación inmediata del Gobierno, el ministro no se ha salido del guión: "Cuando mañana veamos quién es el candidato, entonces podremos sacar las siguientes derivadas".

La decisión, el 19 de febrero

La posible candidatura de Guindos, sin embargo, no contaría con el aval del PSOE, cuyo secretario general, Pedro Sánchez, ha pedido a Rajoy la propuesta de "una mujer experta en política monetaria". El apoyo del principal partido de la oposición no es requisito para que la candidatura del Gobierno salga adelante, pero que el candidato genere consenso en su propio país es un aspecto a tener a cuenta en la elección por parte del Eurogrupo, que debe producirse el 19 de febrero.

"Esto, con quien se tiene que consensuar es con el resto de los países del euro" ha dicho el ministro de Economía, minimizando las posibles consecuencias de la opinión socialista. Y en este sentido, Guindos se ha mostrado convencido de que hay "elevadísimas probabilidades de que el puesto sea para España. "Lo importante aqui es que España vuelva al puesto que perdimos a principios del año 2012. Entonces la situación (de la economía española) era muy difícil. Hoy es diferente", ha dicho. Entonces, el candidato español para sustituir al también español José Manuel González Páramo perdió en la pugna con el luxemburgués Yves Mersch.

De momento, la única candidatura presentada antes de que se cierre el plazo este miércoles, es la del gobernador del Banco de Irlanda, Philip Lane.