El gravamen medio del beneficio en EEUU es del 22%

El tipo del impuesto de sociedades en EEUU era hasta el 31 de diciembre pasado uno de los más elevados del mundo, el 35%. No obstante, lo que en realidad tributan las empresas por sus beneficios, una vez aplicadas deducciones y ventajas fiscales, es el 22% de media, según un análisis realizado por el Tesoro.

Desde el pasado 1 de enero, el gravamen ha bajado del 35% al 21%. Como consecuencia de las deducciones, aunque estas se revisan, muchas compañías pagarán incluso menos, según los expertos. De hecho, en EEUU ya hay varias compañías que no pagaban nada algunos ejercicios fiscales o recibían elevadas devoluciones.

Es el caso de Pacific Gas and Electric Company (PG&E), Duke Energy o Boeing, entre otras, según un análisis de 258 firmas con beneficios del ránking 'Fortune 500', elaborado por el Institute on Taxation and Economic Policy.

En todo caso, no es nada raro. Ocurre también, por ejemplo, en España, donde el tipo del impuesto de sociedades es del 25%. En el 2016, el tipo efectivo se situó en el 20,9%, según los datos de la Agencia Tributaria.

En el 2015, cuando el tipo nominal era del 28%, el efectivo sobre la base imponible era del 22,5%, pero sobre el resultado contable medio de las empresas con beneficios, del 10%. Para los grupos consolidados (grandes compañías), en el mismo ejercicio, el primero fue del 19,8% y el segundo, del 7,3%. Para el resto de empresas, 24,2% y 12,2%, respectivamente.