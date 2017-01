Un juez de Utah querría anular la canasta de Jordan del título de 1998

Los aficionados más veteranos ya se imaginarán de que tiro se trata.'The Last Shot', como se conoce el último lanzamiento de Michael Jordan al final del sexto partido de las finales de 1998 ante los Utah Jazz. El '23' cruzaba el perímetro hacia su derecha y después se pasó la pelota por debajo de sus piernas con un cambio de dirección brusco hacia la izquierda. Byron Russell, su marcador, se caía mientras Jordan daba un paso atrás, saltaba y clavaba el tiro.

Los Bulls ganaban así su sexto campeonato de la mano de Michael Jordan y ponían fin a una década prodigiosa con el retiro -se pensaban entonces que era definitivo- del mejor jugador de todos los tiempos. Fue uno de los momentos más icónicos de la historia del deporte pero a los hinchas de Utah aún les escuece ver las imagenes de la enésima obra de arte de Jordan.

Si se repasan las imágenes con atención se puede apreciar como la leyenda de Brooklyn parece que empuja a Byron Russell antes de caer. ¿Lo hizo?, ¿Debió ser falta en ataque? Este ha sido el debate al que los ciudadanos de Salt Lake City se han aferrado durante casi dos décadas hasta el punto de llegar a la justicia.



¿PODRÍAN ANULAR EL TIRO?



Matthew Durrant, juez jefe del Tibunal Supremo del estado deUtah, habló públicamente sobre la jugada e ironizó sobre ella cuando incidía sobre la evolución de la tecnología en el sistema judicial de Utah durante los últimos 20 años. "Precisamente hace 20 años desde que Jordan hiciera una polémica jugada para ganar a los Jazz en las finales. Sé que algunos dicen que no le empujó, pero la mayoría viven en Chicago", empezó el magistrado. "Después de mucho meditarlo, estoy preparado para emitir un fallo: él (Jordan) le empujó (a Russell). Si piensas que no tengo el poder para decidirlo, es que no has leído la Constitución de Utah", sentenció Durrant.

De momento parece que no hay intención de anular la jugada pero el juez dejó caer su opinión. Una cosa esta clara, en uno de los 50 estados que componen Estados Unidos no aceptan el sexto anillo de Michael Jordan.