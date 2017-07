Josema, tercera incorporación para la 2017/18

Y el tercero es Josema. El Córdoba CF está realizando en la mañana de este domingo un carrusel de confirmaciones oficiales de refuerzos, y tras José Fernández y Álex Vallejo el tercero en anunciarse ha sido el de Josema, central de Lorquí, de 21 años, que viene procedente del Almería. Este periódico también informó hace unos días de la proximidad del fichaje de Josema por el Córdoba. El jugador firma por tres temporadas, hasta junio de 2020.

En su última temporada Josema jugó cedido en el Real Murcia, en Segunda B, club con el que disputó 15 partidos de liga regular y anotó tres goles. Con los murcianos jugó la promoción de ascenso a Segunda, aunque cayó en semifinales (2-1 en el global) ante el Valencia Mestalla.

Hace cuatro días el director deportivo del Almería, Miguel Ángel Corona, aseguró que la intención del equipo rojiblanco era mantener a Josema como jugador del primer equipo ("queremos contar con Josema"), aunque reconoció que el jugador quería venirse para Córdoba. Finalmente, la intención del central murciano ha sido definitiva para el traspaso.

Josema es un jugador formado en la cantera de la Unión Deportiva Almería, club con el que fue convocado al inicio de la pasada temporada para un partido ante el Oviedo, en la segunda jornada, aunque no llegó a debutar. Tras no entrar en los planes del primer equipo rojiblanco, fue cedido en el mercado invernal al Murcia, club en el que fue indiscutible aunque no logró el objetivo del ascenso a la categoría de plata.