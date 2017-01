Javi Lara: "Uno nunca pierde la esperanza"

"Uno nunca pierde la esperanza". Así ha sido la espera y gran parte de la carrera deportiva de Javi Lara, confiando en que algún día pudiese retornar al club en el que se formó y que le vio crecer como futbolista. Hoy ha sido presentado como jugador blanquiverde, aunque, en palabras del director deportivo, Emilio Vega, sobraban las presentaciones al ser de sobra conocido.

El propio centrocampista ha reconocido que la operación se ha cerrado con facilidad, ya que no ha habido intermediarios. En cualquier caso, firma hasta finales de temporada, con lo que "ojalá me pueda ganar un contrato de más años aquí". Por otro lado, Emilio Vega ha recalcado que aún no tiene el tránsfer disponible para poder jugar esta jornada ante el Girona, aunque el director deportivo ha destacado que en el club se está haciendo todo lo posible para que sea uno más de los convocables por el entrenador. En este sentido, "no llevo mucho tiempo parado y físicamente te lo da los partidos. Muchos compañeros están con las mismas ganas que yo". Jugará con el dorsal 25.