Guzmán Casaseca: "Recuerdo con muchísimo cariño al Córdoba, mis tres años allí fueron maravillosos"

Guzmán Casaseca no está teniendo su mejor temporada en Valladolid. Tras aceptar una petición de la directiva pucelana para bajarse el sueldo este verano y ayudar de esta forma al esfuerzo en fichajes del equipo, el extremo diestro natural de Badajoz apenas ha sido convocado en seis encuentros, y solo ha disputado once minutos en todo el año.

Bien distinta fue su primera campaña en el Córdoba, con el que consiguió el histórico ascenso de 2007 en un año que fue el de su eclosión como futbolista. Procedente del Xerez, con el que había debutado en Segunda, se convirtió en insustituible durante aquel año en Segunda B, y un gol suyo tras una gran galopada por la derecha sentenció la eliminatoria definitiva del play-off, al apear al Huesca y certificar el ascenso del Córdoba. Fue el año en el que explotó futbolísticamente.

Hoy viste la zamarra del próximo rival cordobesista, y ha atendido en exclusiva a Diario CÓRDOBA para contarnos cómo ve al Córdoba desde la distancia y analizar las posibilidades de ambos clubes tanto en el encuentro de este domingo como en el final de temporada que se avecina.

-La afición cordobesista aún recuerda aquel gol ante Huesca en el ascenso de 2007, hace justo diez años

-No sabía que fuese justo el décimo aniversario, pero me lo siguen recordando cuando tengo la oportunidad de enfrentarme de nuevo al Córdoba. Sigo teniendo allí muchos amigos de la época y la verdad es que fue un gol muy bonito que recuerdo con mucho cariño, y que me siguen recordando mis amigos cordobeses, que son muchos.

-¿Cómo fue aquella temporada 06-07, de tu debut en el Córdoba?

-Fue una temporada inolvidable para muchos de nosotros, yo era muy joven y fue la primera gran alegría del mundo del fútbol, de cosechar un ascenso. Fue un año que recuerdo con muchísimo cariño.

-La siguiente temporada fue la de la salvación a última hora

Fue una temporada muy dura en la que nos salvamos en el último segundo prácticamente. Fue el año en que falló aquel famoso penalti el Cádiz y nos salvamos nosotros. Tuvimos dos entrenadores, Paco Jémez y José González, y fue un año con unas expectativas más altas que no se dieron, y por suerte al final salvamos al equipo, que era el objetivo. Lo recuerdo con una gran alegría porque pensábamos que la última jornada sería dramática, ya que no dependíamos de nosotros, y se dieron una serie de resultados que nos pudieron salvar.

-¿Cómo fue su vida futbolística tras salir del Córdoba en 2009?

-Me fui al Castellón y por desgracia ese año se bajó de categoría, fue una pena porque era un equipo creado para cotas mayores, pero en el fútbol muchas veces las temporadas se dan así, y ese año se bajó. Luego estuve en el Ceuta y en Vitoria, en el Alavés, en Las Palmas y aquí dos años en Valladolid.

Tal vez el momento más mediático de su carrera fue gracias al gol que anotó en el Camp Nou en una eliminatoria de Copa, en el 2010

Fue una anécdota, era un partido en el que no teníamos opciones porque habíamos perdido en casa 0-2 y pronto se adelantaron en el marcador allí también, y encima nos quedamos con diez jugadores. El gol fue una jugada muy buena entre tres compañeros en la que tuve la suerte de marcar, aunque lo considero una anécdota, nada más.

-¿Ha vuelto por Córdoba tras su marcha del club?

-Visito la ciudad un par de veces al año y sigo manteniendo muchos amigos, tengo contacto con gente de ese año como por ejemplo Javi Flores, con el que hablé esta semana, y cada semana o dos semanas hablo con mis amigos cordobeses, que me visitan a mi y a los que visito.

Los tres años que estuve en Córdoba fueron maravillosos para mi y recuerdo al Córdoba con muchísimo cariño, guardo muchísimos amigos allí.

-¿Cómo está viendo la temporada actual del Córdoba?

-En Segunda ya sabemos como funciona la cosa. Está todo tan igualado que las expectativas que te creas a principio de temporada son unas y la competición te va diciendo otra cosa. Quedan diez partidos y hay equipos que van a luchar por salvar la categoría como sea, y luego hay varios que incluso no esperaban estar dentro del play-off y sin embargo están peleando por el ascenso.

El año pasado nos pasó en Valladolid algo similar al Córdoba. Se creó un equipo para ascender pero luego se dan las semanas y no salen los puntos, se va acabando el tiempo y es lo que le está pasando al Córdoba. Han tenido cambio de entrenador y parece que ahora con Carrión las cosas están saliendo mejor. Yo creo que el Córdoba se salvará sin problemas, pero será un año de retos incumplidos.

-En Segunda División muchas veces es así, está todo tan igualado que puede se puede pasar de pelear por ascender a luchar por no descender

-La temporada pasada tuvo bastantes minutos en Valladolid, pero este año no está teniendo apenas oportunidades

El año pasado jugué 26 partidos pero este año está siendo muy extraño deportivamente para mi. No estoy entrando nada en el equipo y al final lo único que me queda es seguir trabajando estos dos meses que me quedan, intentar entrenar y demostrar en el día a día al entrenador que puede confiar en mí.

-Y ello a pesar de que se bajó el sueldo el pasado verano

-El club necesitaba hacer algún fichaje más y por tema de masa salarial no podía. En un principio no iba a contar este año pero al final contactaron conmigo y me dijeron que sí, pero con la condición de hacer un esfuerzo para bajar el salario. Este año se ha dado así, hay que aceptarlo y seguir trabajando

-¿Qué posibilidades ve de que el Valladolid juegue el play-off?

-Todavía estamos a tiempo de llegar. Quedan diez partidos y estamos a cinco puntos. Además, tenemos que enfrentarnos a Cádiz y Getafe, que están ahí arriba. Será complicado, estamos todos muy igualados y dependerá de nosotros mismos. Si conseguimos los puntos al final tendremos la suerte de jugar el play-off y pelear por ascender

-¿Cómo ve el partido de este domingo?

-Aún el míster no nos ha dado información específica del rival, de momento nos hemos centrado en trabajar nosotros y a partir de mañana nos irá comentando más cosas del Córdoba.

-En casa están teniendo una racha muy negativa de resultados

-Un equipo si quiere estar arriba se tiene que hacer fuerte en casa, y ese es el lastre que estamos llevando, sobre todo en los últimos partidos. Se nos han ido muchos puntos de aquí, hemos perdido los dos últimos y al final eso nos está costando el estar más cerca del play-off. Está todo en un pañuelo y cada punto es clave.

-¿Un mensaje a la afición cordobesista?

-Quiero mandar un saludo a toda la afición blanquiverde. Conservo muchos amigos en Córdoba y cada vez que he tenido la oportunidad de jugar allí me han mostrado su cariño. Desearle la mayor de las suertes después del domingo y ojalá se consiga la salvación cuanto antes. Que estén tranquilos.