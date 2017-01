El camino a seguir

Pero es que el girona tiene una defensa buena y el Córdoba no. Aquí vamos a tener que dar excusas todas las semanas sobre los errores defensivos porque tenemos una defensa de lo peor de la categoría, los jugadores van viendo que esto es más empresa que club de fútbol y obviamente los buenos jugadores no quieren venir aquí. No se puede hablar de ascenso con una defensa que regala un gol o dos por semana. Y los dueños que no quieren destinar dinero a mejorar el equipo. Es de vergüenza!!!