Alejandro González: "El objetivo sigue siendo subir a Primera"

El Córdoba ha celebrado su junta de accionistas con polémica, ya que no se permitió la entrada al Sindicato de Accionistas Minoritarios, al argumentar el club que su sindicación no era legal y la propia junta, con su asistencia, "hubiera sido impugnable". La cita ha servido para efectuar el relevo oficial en la presidencia, que toma ahora el hijo de Carlos González, máximo accionista de la entidad blanquiverde, que declaró como nuevo presidente que "el objetivo" del Córdoba en esta temporada "sigue siendo subir a Primera". Con el mercado invernal a punto de abrirse y situado en el puesto 14 de la tabla, la necesidad de reforzar la plantilla se hace palpable. Alejandro González ha asegurado que "los técnicos están trabajando. Luis (Carrión) está contento con los jugadores que tiene, el equipo está rindiendo muy bien", aunque "ellos, Emilio Vega y Luis Carrión, serán los que tendrán que determinar", ya que "el club está predispuesto a hacer lo que tenga que hacer" para lograr dicho objetivo, que "no ha cambiado aunque hayamos tenido unas semanas malas". "Cada año que no está en Primera es un fracaso deportivo", afirmó Alejandro González, que sobre los fichajes aseguró que "hay que preguntar a los técnicos si quieren traer a gente o no".