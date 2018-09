Penélope Cruz: «La tecnología está a punto de devorarnos»

En la era de las redes sociales y del periodismo de ciberanzuelos del que recientemente ha sido víctima, la actriz Penélope Cruz, que acaba de estrenar película, Todos lo saben, ve más necesaria que nunca una reflexión sobre el rápido desarrollo tecnológico. «La tecnología es un monstruo que está creciendo tan rápido y sin reglas que no estamos preparados para ello, está a punto de devorarnos», ha advertido en una entrevista la ganadora de un Oscar y musa de Almodóvar, quien hace unas semanas fue objeto de una entrevista falsa en un diario español, que se hizo viral y se tomó por cierta. «Es importante que consigamos desarrollar algún tipo de control en internet en este sentido, porque se está haciendo daño a la prensa que hace su trabajo de manera honesta y que tiene una función importantísima de informar al ciudadano», ha opinado.

Además del periodismo, la actriz ve prioritario proteger a los menores. «A los adolescentes de ahora les está tocando la peor parte de ese avance tecnológico sin control, están siendo conejillos de indias; lo que me asombra es que se esté tardando tanto en tomar medidas», advierte. Observadora por deformación profesional, cuenta que hace unos días se encontró por la calle a una docena de adolescentes reunidos que no hablaban entre ellos. «No se comunicaban, me acerqué y les pregunté, y me dijeron que estaban jugando a un videojuego, habían quedado para hacer lo mismo que hacían solos en casa».

En Todos lo saben, la película que el iraní Asghar Farhadi ha rodado en España, Cruz interpreta a una madre desesperada por la desaparición de su hija adolescente. Comparte protagonismo con su marido, Javier Bardem, y con Bárbara Lennie, Eduard Fernández o Ricardo Darín. A caballo entre el drama y el suspense, la cinta arranca cuando Laura (Cruz) regresa a España desde Argentina para asistir a la boda de su hermana pequeña, pero la fiesta se acaba bruscamente cuando su hija desaparece, un suceso que hace aflorar viejos secretos familiares.

«Farhadi nunca se repite, cada historia es nueva, pero todas tienen en común su análisis del comportamiento humano y eso es un pozo sin fondo, él hace la radiografía perfecta del caos», dice sobre el director iraní, ganador de dos Oscar por Nader y Simin, una separación (2011) y El viajante (2016).

Cruz, que en marzo pasado recibió el César de Honor de la Academia francesa por su trayectoria, acaba de rodar su sexta colaboración con Almodóvar, Dolor y gloria y tiene por delante proyectos con Oliver Assayas, un thriller de espionaje cubano llamado Wasp Network, o Todd Solondz, Love Child.

«Donde veo algo nuevo, que no se parezca a otros personajes que he hecho y que no se parezca nada a mi, allí intento ir», asegura, «y gracias a Dios estoy teniendo suerte con las ofertas que me llegan». Especial ilusión le hace el papel en la nueva película de Almodóvar. «Es un personaje pequeño, pero le tengo un cariño especial porque está inspirado en la madre de Pedro cuando era más joven», comenta. En cuanto al filme de Assayas, que empezará a rodar en febrero, cree que el mayor reto será el acento cubano.

En todo caso, para la actriz de Alcobendas (Madrid), el papel de Laura en Todos lo saben es quizá el más difícil de su ya larga trayectoria de más de un cuarto de siglo. «He tenido oportunidad de hacer comedia, también musical, un poco de acción y aventuras, pero creo que un personaje como éste es más difícil y detrás iría la comedia», sentencia. Todos lo saben inauguró la pasada edición del Festival de Cine de Cannes, un honor que sólo había conseguido antes, en 2004, otra película española, La mala educación, de Pedro Almodóvar.