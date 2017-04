EEUU impide que Medina Azahara entre en el país para ofrecer su gira

Alguna vez cometió fraude o mintió para obtener, o ayudar a otros a obtener, una visa o entrada a los Estados Unidos? Esa parece haber sido la pregunta cuya respuesta no ha gustado al Gobierno estadounidense, que ha optado por vetar a la banda cordobesa impidiendo así la gira prevista por el país y por Colombia. Manuel Martínez, vocalista de Medina Azahara, lo contaba ayer entre risas. «Hay que tomárselo lo mejor posible», decía, aunque no haya tenido que ser plato de buen gusto suspender más de una decena de conciertos por un error en un test aparentemente rutinario. «Si alguien ha ayudado a otra persona a hacer algo ilegal, ¿lo iba a poner en un papel?», se preguntaba Martínez, que explicó cómo desde que tuvieron conocimiento de la prohibición establecida por Estados Unidos intentaron solucionarlo en Madrid. «El teclista de la banda, que se ocupa de la documentación para el viaje, fue al Consulado americano y allí fue interrogado por varias personas más de dos horas y al final decidieron que no nos daban el permiso».

El documento en cuestión, llamado Esta, que deben cumplimentar todos aquellos que viajen a Estados Unidos, interroga sobre otras cuestiones como si uno ha sido arrestado o condenado por un delito que causara serios daños a la propiedad, a otra persona o a alguna autoridad del gobierno, si se ha infringido alguna ley por posesión, uso o distribución de drogas, si el visitante pretende participar en actividades terroristas, espionaje, sabotaje o genocidio o si está buscando empleo en Estados Unidos. Este papel, que antes se rellenaba a bordo ya del avión, ahora debe cumplimentarse y entregarse para obtener el visado exigido. Según Manuel Martínez, esta medida, que no saben por cuánto tiempo tendrá efecto ni si convertirá al teclista de la banda en persona non grata en Estados Unidos sine die, les ha obligado a devolver el dinero que la compañía que les había contratado para la gira les había adelantado y a suspender los vuelos. «Deberíamos haber volado este lunes para tocar mañana (por hoy) en Nueva York, pero como se han cancelado las citas en Estados Unidos y en Colombia, ahora volaremos el lunes de la semana que viene para hacer los conciertos que sí siguen adelante, los de Ecuador, donde aseguran que tienen un público muy cariñoso y muy fiel. «Esos cuatro o cinco conciertos los lleva otra gente y se mantienen», comentó.

Pese a que en su página web ayer por la tarde aún no se reflejaba la cancelación, los conciertos suspendidos son los de Nueva York, Meryland, Dallas, Anaheim y Chicago. entre hoy y el día 16 de abril. El día 20 tocarán en Quito, el 21 en Ambato y el 22 en Ibarra en Ecuador. También ha quedado anulado el concierto del día 23 en Bogotá (Colombia). «De momento, no sabemos si las citas que se habían acordado se podrán retomar en otra fecha, este mes no se pueden posponer porque el día 28 tenemos que estar de vuelta en Córdoba para el concierto de Adamuz», comentó Martínez, que confía en que lo sucedido pasará al «capítulo de anécdotas» de la banda y que en un futuro próximo sea posible cumplir con sus fans de Estados Unidos, donde la banda ya ha tocado en otras ocasiones. «Quién sabe si, igual si hay un cambio de presidente allí, las cosas cambian, ya se verá».