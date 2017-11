Baño de fama de Palomo

«Si tienes que llevar un albornoz, que sea de Palomo Spain», bromeó ayer la cantante británica de 27 años Rita Ora, refiriéndose al modelo que lució del revolucionario creador cordobés que, a manera de elegante bata de baño blanca, fue escogido para su participación en la gala de entrega de los MTV Europe Music Awards.

El éxito del modelo, junto a los comentarios más variados, fue arrollador. Aunque mejor sería hablar de dos creaciones, similares pero con sutiles diferencias, una de ellas la que utilizó Rita Ora a su llegada a la alfombra roja en el Wembley Arena de Londres y, la segunda, también con toalla enrollada en la cabeza, la que vistió para presentar la gala y también cantar

En todo caso, la gala de los premios MTV se retransmitió para 135 países y estaba calculado que la vieran 500 millones de personas en todo el mundo, puede que más, ya que aún no hay datos definitivos. Un ejemplo más del impacto del modelo de Palomo Spain que lució Rita Ora: un vídeo compartido en las cuentas de Twitter e Instagram y que había subido la propia artista ya había sido visto a media mañana de hoy por cientos de miles de seguidores.

Pisando los talones de su compatriota Justin Bieber, pero sin la sombra del escándalo permanente a su alrededor, Shawn Mendes se convirtió a sus 19 años en el principal ganador de una de las ceremonias más espectaculares que se recuerdan y en la que, merced al público, se ha hecho con un premio menor (mejor fans) y con los más golosos: mejor artista y mejor canción por Nothing’s holdin’ me back. Eso supuso arrebatarle este galardón al propio Bieber, otrora rey de estos EMAs, pues su participación fue clave para convertir en un número 1 mundial la remezcla de Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Ellos no fueron los únicos perdedores de un palmarés muy repartido. Swift, que acaba de batir un récord al colocar 400.000 copias en la preventa de su álbum Reputation (salió el viernes, pero no ha venido a promocionarlo a Europa), no se llevó nada a pesar de partir como la máxima favorita. Asimismo, aunque Ed Sheeran ha trazado también un año excelente en lo comercial gracias al disco Divide, solo concretóo el de mejor directo, mientras que el sofisticado rapero Kendrick Lamar debió conformarse con el de mejor vídeo por Humble, titulado como su último y aplaudido álbum. En parte ha sido porque en su retorno a los escenarios después de 3 años de silencio discográfico, Eminem se ha hecho con el de mejor artista de hip hop. En otros estilos, los vencedores han sido Coldplay (rock), David Guetta (electrónica), Thirty Seconds to Mars (alternativo) y la joven Camila Cabello (pop), que ve refrendada de esta forma su salida de Fifth Harmony para volar en solitario.

Los irlandeses U2 llegaban con premio asegurado, el Global Icon Award, en reconocimiento a cuatro décadas de carrera y 13 discos de estudio que ya son historia de la música por sus canciones y por los más de 170 millones de copias vendidas, motivo que les llevó al corazón de Londres para dar un histórico concierto. El año que viene la fiesta será en Bilbao.