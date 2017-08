Los padres que rivalizan por sus hijos llegan a un acuerdo de visitas

La mujer de Posadas en trámites de divorcio que ha denunciado a su marido por supuestamente no dejarle ver a sus tres hijos menores de edad desde el 25 de julio ha llegado a un acuerdo este viernes con el progenitor para el régimen de visitas, después de renunciar ella a una orden de protección y las visitas en próximos días de vacaciones, según han informado fuentes del caso y judiciales.

En concreto, las fuentes han detallado que ante los abogados en el juzgado de Posadas "han regulado la situación durante los próximos dos meses, hasta octubre, cuando se fijen las condiciones de divorcio", a lo que han añadido que "ninguno de los dos ha manifestado una actitud de retención de los niños" y el varón "se ha comprometido a cumplir con el acuerdo de visitas".

Al respecto, la mujer y representantes de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres advirtieron el miércoles de la situación de "desprotección" de la madre, sus dos hijas de tres y dos años y un bebé de un año, después de denunciar al padre en seis ocasiones ante la Guardia Civil, ante "un acuerdo de visitas y régimen vacacional impuesto por el padre", natural de la localidad cordobesa de Montilla.

En este sentido, la madre pidió que "se celebre un juicio rápido para acabar con la situación de indefensión y angustia", así como "poder defender los derechos de los tres niños, que siempre han estado con su madre y es quien los ha cuidado". Además, la mujer hizo mención a "un compromiso de permanencia", un escrito que propuso el marido tras algunos meses de convivencia y en el que se autodenomina como "macho alfa" y detalla distintas medidas.

Entre ellas se recogía que "no abandonará el hogar por un plazo de 24 horas; en caso contrario, para Posadas con lo puesto"; que "acatará las órdenes del macho alfa, y si no son coherentes lo denuncio y no pasa nada", así como que "en caso de que me 'ponga loca' y haya terceras personas --niños/niñas--, serán índole exclusiva del macho alfa".

Así, detallaron que "el marido se marchó de la casa el 25 de mayo dejándola sola con los menores y de una manera amistosa y forma verbal llegó a un acuerdo de visitas con ella sobre los menores, conllevando que no pernoctaran fuera de casa dada la edad de los niños, pero el padre rompió el acuerdo y se los llevó".

Al respecto, comentaron que "cuando se llevó a los niños el 25 de julio, el padre firmó un documento que expresaba que serían entregados a las 20.00 horas de ese día, pero la madre desde entonces no ha visto a sus hijos". En este punto, señalaron que "aún no hay separación legal, ni convenio regulador, ni régimen de visitas estipuladas por un juez o proceso judicial".

Ante ello, la madre ha interpuesto denuncias en Posadas, Montilla y Palma del Río y "la respuesta es que el padre tiene derecho a estar con sus hijos", si bien la juez de Posadas ha abierto una investigación, según expusieron desde el colectivo, que agregaron que "desde hace 15 días la mujer solo ha podido ver por videoconferencia a uno de sus hijos".