La oposición fuerza la retirada del proyecto de presupuestos del 2018

Los grupos de la oposición en el pleno municipal (Cambiemos Pozoblanco-IU, CDeI y PSOE) forzaron ayer al equipo de gobierno, formado por Partido Popular y Pozoblanco en Positivo, a posponer la aprobación de los presupuestos municipales del 2018, que iban incluidos en el orden del día del pleno ordinario que se celebró anoche, y a dejarlos para una próxima sesión extraordinaria. Lo hicieron después de que a lo largo de ayer recibieran hasta en dos ocasiones diferentes, una a las tres de la tarde y otra veinte minutos antes de empezar el pleno, modificaciones al borrador que los grupos de la oposición habían estudiado.

Cambiemos Pozoblanco-IU, CDeI y Psoe, consideraron inaceptables estas modificaciones de última hora y José María Moyano, portavoz de Cambiemos y en nombre de toda la oposición, pidió que se dejaran los presupuestos sobre la mesa para poder estudiar detenidamente en los próximos días esos cambios. De lo contrario, anunció que la oposición en bloque dejaría la sala y recurrirían las cuentas municipales. A continuación, en sus respectivos turnos de intervención, el resto de los portavoces de la oposición ratificaron las palabras de Moyano.

Ante esta postura, el alcalde, Santiago Cabello, anunció 5 minutos de receso para decidir si aceptaban la propuesta de la oposición o seguían adelante. Finalmente, Cabello dio a conocer que la aprobación de los presupuestos se dejaba para una sesión extraordinaria ya que consideraba que se trataba de un documento «vital» para el funciomamiento de Pozoblanco «y lógicamente no queremos montar ningún tipo de circo esta noche aquí y no tenemos ningún inconveniente en esperarnos unos días».

Tras la aprobación de una declaración institucional en apoyo a la candidatura de Medina Azahara para ser Patrimonio Mundial de la Humanidad, el pleno continuó con la presentación por parte de Cambiemos por vía de urgencia de dos mociones, pero estas no llegaron a tratarse porque el equipo de gobierno no consideró esa urgencia, respondiendo así a lo que minutos antes había ocurrido con la oposición. Llegó el turno de ruegos y preguntas y los portavoces de la oposición anunciaron su negativa a intervenir como respuesta a «la actitud previa del equipo de gobierno al no aceptar la urgencia de las mociones presentadas por IU».

Ayer se aprobaron varias modificaciones de ordenanzas.