Óleoforum reúne a 200 expertos y a 50 empresas en el Botánico

El Congreso Óleoforum reunirá a más de 200 expertos y a 50 empresas nacionales e internacionales en el Jardín Botánico los días 20 y 21 de este mes. En su tercera edición, este encuentro abordará desde aspectos relacionados con los procesos de cultivo hasta los elementos saludables del aceite de oliva. En concreto, se profundizará en los nuevos cultivos intensivos, en las capacidades nutricionales del aceite de oliva y en la evolución de su precio en los mercados.

El certamen fue presentado ayer por el delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía, Francisco Zurera, quien destacó que Córdoba «es una potencia agroalimentaria de alto nivel en el sector del aceite de oliva», y esta afirmación la apoyó en datos como que cuenta con 352.000 hectáreas de olivar, lo que conlleva entre cinco y seis millones de jornales anuales, sin olvidar sus 182 almazaras y sus cuatro denominaciones de origen.

El delegado también destacó que el 97% de la producción de aceite de oliva de la campaña 2017-18 en Córdoba se ha vendido, puesto que de las 253.841 toneladas producidas se han comprado más de 245.000,

En este sentido, Mar Téllez, presidenta del Imdeec, instituto municipal que apoya el encuentro, resaltó la importancia de la provincia de Córdoba como «potencia exportadora» del aceite de oliva.

Por su parte, el director del Óleoforum, Federico de las Moreras, desgranó el programa del congreso, que contará con ponencias, conferencias y presentaciones comerciales cuyo objetivo principal será abordar la multidisciplinariedad el sector oleícola. Por ello mismo, «además de doblar el número de días, también han aumentado las empresas participantes en el congreso» para satisfacer el interés y la alta demanda generados en anteriores ediciones.

Respecto a un posible descenso del precio del aceite de oliva, tema que se abordará en el encuentro, Federico de las Moreras consideró que el valor del aceite de oliva en el mercado no tiene razón para bajar si se produce un ascenso del consumo.

Para Zurera, la cosecha no ha sido excesivamente grande y no se han producido excedentes, por lo que «el precio no tiene motivos para seguir bajando».

Por último, y en relación a los daños causados por las últimas tormentas en el campo, el delegado de Agricultura sostuvo que todavía no hay datos oficiales, pero que estos serán «muy puntuales y en puntos muy concretos» de la geografía cordobesa.