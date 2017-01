Comienza la identificación de viviendas en suelo no urbanizable

El Pleno del Ayuntamiento de Baena dio luz verde en la última sesión a la aprobación inicial del avance de planeamiento para la identificación y delimitación de los asentamientos y de los ámbitos del hábitat rural diseminado existentes en suelo no urbanizable. El primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, Francisco Garrido, explicó que este documento «no perjudica a nadie» y que no está cerrado, es para comenzar a trabajar. No se trata de un documento complejo y detallado, sino una delimitación de los asentamientos existentes en suelo no urbanizable. Entre las zonas identificadas se encuentran el asentamiento del Cerro de la Antigua, bordeado por suelo clasificado como urbano o urbanizable; el del Cerro del Camello y Paraje Mansalva I, entre el borde del suelo urbano y la variante de la N-432, y el denominado Carretera de Fuentidueña, situado también entre el borde del suelo urbano y la variante, compartiendo ambos una gran proximidad al núcleo urbano.

El portavoz de Ciudadanos, Miguel Jurado, afirmó que ninguna de las zonas cumplen todos los criterios, mientras que la de IU, Cristina Vidal, recordó que este planeamiento no cambia la situación legal de las construcciones. José María Baena, del PP, reclamó que se informe a las familias de estas edificaciones aisladas sobre lo que esto supone.

A partir de ahora se somete a información pública durante un plazo de treinta días el avance para que los interesados puedan formular las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. Tras esto, se solicitará un informe preceptivo y no vinculante a la Junta de Andalucía.