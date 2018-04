El Ayuntamiento de El Viso plagia el cartel de las Cruces de Mayo

El cartel de las cruces de mayo de El Viso que el alcalde, Juan Díaz, compartió ayer en sus perfiles en redes sociales suscitó en pocas horas una polémica por el plagio que se ha hecho del cartel que anunciaba estas mismas fiestas, pero del municipio pacense de Zahínos en el 2016, realizado por Juan Pardo. Fue el PP el que, al detectar que se trataba de una copia, emitió un comunicado pidiendo explicaciones al regidor socialista. El candidato popular a la Alcaldía, Pablo José Ramírez, calificó este hecho como «una actitud impropia de un representante público». En el mismo comunicado hacía referencia también a otro supuesto plagio: «No estamos ante un episodio aislado -afirmaba-, ya que ocurrió exactamente lo mismo en el carnaval del 2017, cuando el cartel anunciador en nuestro municipio fue el mismo que se utilizó en Constantina (Sevilla) en el 2014».

Puestos en contacto con el alcalde, este señaló que el cartel oficial no es ese, sino «el que tiene formato horizontal y recoge los premios». Sobre el otro cartel, el que él mismo compartió ayer, dijo que le parece «bonito» y que, al encontrarse fuera, «cuando llegue a El Viso preguntaré sobre él». Del cartel del carnaval señaló que recuerda que el oficial recogía los premios y los días y horas de actividades. Sin embargo, el plagiado también fue compartido por él en sus muros en redes sociales con otras actividades municipales.

Por su parte, el autor del cartel, Juan Pardo, manifestó a CÓRDOBA que estaba «impresionado» por la repercusión. Añadió que no le parece correcto, pero que descarta emprender acciones legales «porque no está registrado y lo hice voluntariamente, sin cobrar, para las fiestas de mi localidad». Además, señala que le parece «chocante» porque «no se han esforzado en cambiar la tipografía» y «aparecen elementos del folklore extremeño que no tienen nada que ver con Córdoba».