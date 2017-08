La Velá de la Fuensanta no contará con la participación del consejo de distrito

El consejo de distrito Sureste se ha desvinculado este año de la organización de la Velá de la Fuensanta por razones de tipo económico y de medios. «Es imprescindible disponer de una financiación mínima a la que el Ayuntamiento no ha logrado dar cobertura», explica Enrique Rodríguez, presidente de este órgano institucional de participación ciudadana que aglutina a 16 colectivos de la zona, y añade que es «imprescindible disponer de los recursos necesarios», algo que, entiende, no se ha conseguido. El consejo explica que todos los años anteriores --a excepción de la ruptura que hubo durante el mandato del PP-- habían estado haciendo «ingeniería con los recursos» para poder organizar 80 actividades gratuitas para la Velá, por lo que este año querían impulsar un cambio de modelo en el que se garantizara «partidas económicas desde lo público y no desde terceros». Eso es lo que, al parecer, no ha sido posible.

La concejala de Promoción de la Ciudad, Carmen González, por su parte, quita hierro al asunto y explica que pese a la ausencia del consejo de distrito «la organización se ha hecho como en años anteriores con la colaboración de colectivos varios, asociaciones deportivas, vecinales, el Consejo de la Juventud y la Agrupación de Hermandades y Cofradías, así como con la colaboración de varias delegaciones y empresas municipales».

Por parte del consejo de distrito tampoco se quiere abrir una polémica con este tema. «No significa ruptura, ni nos disponemos a ninguna batalla más allá de que se respete esta decisión del consejo, aunque les cueste entenderla», comenta Enrique Rodríguez. La concejala socialista, por su parte, reconoce no entender a día de hoy las razones por las que el consejo de distrito ha decidido dar un paso atrás cuando las cosas se han hecho «como todos los años».

CRÍTICA DEL PP // Las críticas del portavoz municipal del PP en Córdoba, José María Bellido, al gobierno local vinieron ayer por el aspecto religioso de la Velá. A juicio de los populares, se excluye y margina la religión de esta cita cordobesa y la culpa de eso es de la alcaldesa, Isabel Ambrosio, que «no cuida las tradiciones de Córdoba». En concreto, Bellido ha criticado que no se incluya en el programa de actos ni la misa ni la procesión, algo que niega de manera tajante la concejala Carmen González, que, extrañada, se pregunta de dónde saca esta información el PP si aún no se ha publicado el programa de actos. «Parece que han confundido el programa de la Velá Joven con el de la Velá en general», comenta. «Me reuní a principios de verano con la Asociación de Hermandades y Cofradías para coordinar las actividades y contar con ellos para la programación de la Velá», concluye González, satisfecha con el trabajo que se ha hecho este año.