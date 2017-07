Los 'sanchistas' quedan fuera de la delegación cordobesa para el congreso regional del PSOE

El congreso extraordinario que el PSOE de Córdoba ha celebrado hoy para elegir a los 39 delegados que acudirán a la cita regional del próximo fin de semana en Sevilla ha finalizado con la elección de la candidatura presentada por el susanista Juan Pablo Durán, secretario general de los socialistas en la provincia, con el 85% de los votos.

En estos términos lo ha explicado el partido tras la celebración del encuentro, en el que los sanchistas han planteado una candidatura alternativa, encabezada por Teba Roldán, miembro del comité federal del PSOE, que solo ha obtenido un 15% de las papeletas.

Los delegados elegidos participarán el 29 de julio en el 13º Congreso Regional, en el que, entre otras cuestiones, se renovará a Susana Díaz en la responsabilidad de secretaria general de los socialistas andaluces y a la ejecutiva del partido.

El congresillo ha comenzado esta mañana con el anuncio de que la corriente sanchista presentaría su propia candidatura, al entender que la dirección no ha estado abierta a consensuar una única propuesta. Así lo ha expuesto Teba Roldán, miembro del comité federal del PSOE, que ha explicado que han acudido con una lista conformada por ocho personas. En este congreso ha destacado la ausencia de Carmen Calvo, el único nombre cordobés en la ejecutiva federal de la formación.

Teba Roldán ha explicado que "hasta el último momento, hemos estado esperando que la dirección provincial intentara incluir a todas las sensibilidades", añadiendo que "es una pena que no haya querido si quiera escucharnos, no nos ha cogido ni el teléfono".

Tras conocer el resultado de las votaciones, ha comentado que "hemos hecho una buena labor, porque un 15% representa a muchos militantes que no van a tener voz en el congreso regional". De este modo, ha recordado que el actual secretario general del partido, Pedro Sánchez, obtuvo en torno a un 29% de los apoyos en el proceso de primarias en Córdoba.

En referencia a la denominación con la que se conoce a este sector de los socialistas, Roldán ha matizado que "muchas veces se nos califica de sanchistas, pero, en realidad, ahora somos el sector oficial", puntualizando que "apoyamos a Sánchez como secretario del federal, pero también a Susana Díaz como secretaria general de los andaluces".

Sobre el proceso desarrollado hasta llegar al congreso extraordinario desarrollado esta mañana en la Facultad de Medicina, también ha detallado que la dirección provincial "no ha querido" que haya consenso "igual que no ha querido en algunos pueblos", porque "en algunas agrupaciones no han querido llegar a un acuerdo y nos hicieron una jugada un poco fea en Baena y en Lucena. Tuvimos que presentar en algunos sitios una lista alternativa para poder tener representación (hoy)".

EL MENSAJE

Además de elegir a los delegados que acudirán al encuentro del próximo fin de semana, los más de doscientos asistentes reunidos hoy en Córdoba han respaldado la gestión de la comisión ejecutiva regional y del comité director del partido, y han debatido las 185 enmiendas presentadas a la ponencia marco.

El secretario general de los socialistas cordobeses, Juan Pablo Durán, ha afirmado ante los asistentes que "deberíamos respaldar mayoritariamente una gestión del PSOE en Andalucía que ha cumplido con los objetivos que se marcó en el 12º Congreso Regional en Granada".

El también presidente del Parlamento andaluz ha hecho referencia al sondeo de Celeste-Tel sobre la intención de voto en Andalucía, que CÓRDOBA ha publicado en los últimos días y apunta que el PSOE mantendría sus escaños y seguiría siendo la fuerza más votada en unas autonómicas.

El secretario general, que ha recordado que "este año se cumple el 40 aniversario de la constitución de la federación del PSOE de Andalucía", ha subrayado que "Susana Díaz es hoy la que mejor simboliza a ese partido socialista, a ese gobierno socialista, de políticas de izquierda progresistas", abundando en que "PSOE de Andalucía-Gobierno andaluz, como una sola, han sido la gran palanca de cambio" en la comunidad autónoma.

Asimismo, en referencia al trabajo a realizar en el congreso, ha comentado que "desde que me afilié a este partido, siempre me ha encantado ver cómo los socialistas cordobeses eran capaces de tener una opinión fundada para mejorar, no para criticar y no por echar en cara nada".

A esto ha agregado que el momento actual "es para que demos aquello que, de verdad, es lo que necesita nuestro partido, y son hombres y mujeres con opinión, capaces de transmitirla, pero también de sumarse después, una vez debatida, a la mayoría".