Problemas en pisos nuevos

Los futuros moradores de las 120 viviendas de protección oficial construidas por Vimcorsa en Turruñuelos están teniendo problemas para lograr los suministros básicos, entre ellos, la luz, a pesar de que han transcurrido dos semanas desde el acto de entrega de llaves, lo que complica las mudanzas. Vimcorsa reconoce las complicaciones burocráticas que está teniendo esta promoción y asegura que intenta resolverlas.

«Han hecho la entrega de llaves sin estar toda la documentación registrada», critica una vecina, que prefiere mantenerse en el anonimato, lo que ha derivado en que el Registro de la Propiedad «no firma el libro del edificio para que un administrador solicite el CIF de la comunidad y pueda contratar los servicios», por lo que las zonas comunes carecen de luz, agua y ascensor. A esto se une que los propietarios están teniendo dificultades para contratar la luz de sus viviendas. Al no haber luz, señala, «no nos conectan el gas» y no funcionan las bombas de agua de los sótanos y uno de ellos se ha inundado. Esta vecina asegura que no tener ascensor es un problema para los que viven en los cuatro pisos adaptados de la primera planta.

El gerente de Vimcorsa, Rafael Ibáñez, explica que la puesta en marcha de una comunidad «es cada vez más burocrática» y en esta promoción se ha visto complicada por la posibilidad dada a cada propietario de firmar la hipoteca con la entidad que desee sin comisión de cancelación, ya que, excepto una, el resto han exigido la inscripción de cada piso en el Registro. Ibáñez explica que Vimcorsa ha optado por elegir a un administrador para impulsar la constitución de la comunidad, aunque indica que se están produciendo demoras en el Registro y en la notaría. Tener que «sellar en el Registro el libro de la comunidad es un requisto nuevo», asegura. A esto se une la demora en los contratos con Endesa, que, según señala, se han resuelto y «la luz se está contratando». En cuanto a la inundación del sótano, explica que entra dentro «de la normalidad» al no haber luz, y que, a pesar de lo alarmante que fue, «no hay problemas estructurales». Ibáñez afirma que «se están resolviendo todos los trámites de la puesta en marcha de la comunidad y de los suministros» y que incluso han pensado hacer los contratos de la comunidad a nombre de Vimcorsa para acelerar los trámites. La empresa celebrará el lunes una jornada de puertas abiertas para explicar todo a los vecinos.