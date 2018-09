El PP reclama al Ayuntamiento que limpie el tramo urbano del río

Parte de la ciudad de Córdoba y la mayoría absoluta de los dirigentes municipales, sean del partido que sean y desde tiempos remotos, siempre han tenido problemas con el Guadalquivir (que significa río Grande), pero que ahora me rio (por no llorar) a su paso por nuestra urbe. La prueba es que solo tiene una ribera. La otra, la diferente, la inexistente, ni hablemos. Por ello, estos políticos del PP hablan de "limpiar el tramo del río". O sea, qu el otro como "no existe", no hace falta limpiarlo. Desde tiempos remotos se ha tirado en esta parte reconocida todo lo que se ha podido. Y como la natureleza, desde el momento que se la deja tranquila, crece a su antojo, ahí tenemos "verde" por doquier. Algunas mentes incompetentes han creído que ese "verde" es ecológico. Incluso la Albolafia, es el resultado alegre de la incompetencia y del abandono urbano. Como es "verde" es progresista y contemporáneo. Sin embargo, esos no saben que eso es "basura" urbana.