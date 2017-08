El PP cree que el gobierno local es "injusto" y "cruel" con los vendedores ambulantes

El presidente de la Asociación de Vendedores Ambulantes (Uvaco), Salvador Medrano, ha lamentado esta mañana que el Ayuntamiento de Córdoba haya requerido a unos 200 vendedores ambulantes ponerse al día de sus obligaciones fiscales con esta administración en el plazo máximo de diez días so pena de perder su puesto en los mercadillos de la ciudad. El representante de los vendedores ambulantes critica que el Ayuntamiento les exija estar al día en todos sus pagos, desde el IBI a las multas de tráfico, además de la tasa que deben pagar por la ocupación de vía pública y que, además, tengan que hacerlo en un plazo tan corto "en el que no nos va a dar tiempo ni a pedir un préstamo bancario”. “Eso no es correcto y es un agravio comparativo con el resto del comercio”, opina Salvador Medrano, que ha estado acompañado por varios representantes municipales del PP, que han compartido su demanda. “Lo único que pedimos es que se modifique la ley y la ordenanza”, indica el presidente de Uvaco, quien también ha pedido que los fraccionamientos para hacer frente al pago de estas deudas “sean asequibles”.

El portavoz municipal del PP, José María Bellido, por su parte, ha reclamado “sentido común” para aplicar las leyes y la legislación, y que “se mire a las personas” para hacerlo. Asimismo ha explicado que este problema afecta a “200 familias” dado el carácter familiar de este negocio y ha lamentado que “se queden con una mano delante y otra detrás” con la interpretación de una norma. “Este gobierno no puede ser injusto y cruel con los vendedores ambulantes”, afirma.

EL PP PIDE MÁS FLEXIBILIDAD

Por este motivo, los populares han propuesto paralizar el plazo dado por el Ayuntamiento para el pago de las deudas y que se abra un periodo más flexible para la regularización de la situación de los vendedores ambulantes de la ciudad. “Que no se haga con coacciones o amenazas, sino que se abra un plazo voluntario”, ha apostillado Bellido. En segundo lugar, que se cambie la norma o su interpretación y que para tener un puesto de venta ambulante en Córdoba solo haga falta estar al día en el pago de la tasa por la ocupación de la vía pública. En tercer lugar que se haga un calendario de pagos para el aplazamiento y fraccionamiento de esas deudas “de esta manera que el primero que no quiera pagar no se aproveche de los demás”.

El representante del PP aprovechó también para exigir al gobierno local que no tenga “doble vara de medir” y, por un lado, aprobar la compra de autobuses con reparos de Intervención y aplicar "la ley del embudo" solo a su favor.