El PP cordobés niega financiación ilegal y el partido espera una explicación rápida

El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, rechazó ayer que exista ninguna financiación ilegal en su partido en la provincia, tal y como se desprende del sumario del caso Púnica, según las informaciones publicadas por los medios nacionales, en las que se revela que esta formación en Córdoba cargó gastos de la campaña electoral del 2008 en Andalucía con fondos de la empresa mercantil Hitos Urbanos, filial del holding inmobilario Prasa. La Guardia Civil ha encontrado en una agencia de publicidad investigada en el caso Púnica, El Laboratorio Springer & Jacoby, correos electrónicos y facturas que apuntan a que el PP de Córdoba se financió presuntamente de forma irregular en 2008 con la realización de estudios sociológicos. Los hechos ocurrieron cuando el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, era presidente provincial del partido. En los correos interceptados aparece el actual portavoz municipal del PP, José María Bellido, como el remitente que se dirigía a la empresa El Laboratorio para pedirle que troceara los pagos pendientes de dos facturas por valor de más de 17.000 euros, una de 5.457 euros y otra de 12.000 euros.

Fuentes de Prasa desmintieron rotundamente ayer a este periódico «la existencia de pagos de facturas del PP a través de la firma El Laboratorio Springer& Jacoby con fondos de la sociedad mercantil Hitos Urbanos, una filial del holding inmobiliario Prasa, tal y como informó el lunes la versión digital de varios medios nacionales». En tal sentido, Prasa anuncia que «pedirá a la empresa titular de las facturas que realice un desmentido y le ofrezca una explicación al respecto».

COMUNICADO // Tras conocerse la noticia, el vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, emplazó al partido en Córdoba a explicar «rápido y con todos los detalles» si se habia producido un amaño de facturas electorales. A primera hora de la mañana, el PP de Córdoba emitió un comunicado en el que asegura que en el partido «no hay financiación ilegal». Añade el texto que «el PP de Córdoba siempre ha cumplido escrupulosamente la ley al financiarse con fondos propios y, las distintas campañas electorales, con los fondos asignados por la dirección nacional del PP para gasto electoral. Unos fondos que nunca hemos sobrepasado». Añade la nota que «la contabilidad del PP de Córdoba es totalmente pulcra y transparente, auditada todos los años por la dirección nacional del PP y por el Tribunal de Cuentas». y que «en este momento, todos los pagos se hacen desde el PP de Córdoba por transferencia bancaria de manera totalmente transparente y acorde a la legislación». El comunicado afirma que «el PP de Córdoba es un partido austero y no tiene nada que ocultar» y que la «situación responde, una vez más, a una campaña de acoso y derribo contra José Antonio Nieto. En el primer intento se demostró que no había nada que ocultar (en referencia a su entrevista en el Ministerio de Interior con el vicepresidente de Mercasa Pablo González, hermano de Ignacio González, días antes de ser detenido en la operación Lezo), al igual que pasará ahora». Concluye que «desde el PP de Córdoba no vamos a admitir ninguna campaña de manipulación que desprestigie la imagen del partido, por lo que no dudaremos en emprender acciones legales contra todo el que ponga en duda la honestidad del partido y sus miembros».

CADENA DE REACCIONES // La supuesta implicación del PP de Córdoba en una presunta trama de financiación ilegal que investiga la Audiencia Nacional provocó una serie de reacciones en cadena, desde pedir explicaciones al partido hasta exigir las dimisiones de Nieto y Bellido. Este último rehusó hacer declaraciones y se ciñó al comunicado del PP, mientras que este periódico intentó sin éxito hablar con Nieto

El coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, exigió al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, que aclare lo sucedido en Córdoba, aunque para él hay una constatación clara: «El PP es una trama corrupta que se presenta a las elecciones en Madrid y se ve que también en Córdoba». Por su parte, Moreno se remitió al comunicado de Córdoba e indicó que ha hablado con Nieto, que «niega esa información completamente».

Por su parte, el portavoz municipal de IU, Pedro García, dijo que en el PP se da la «realidad objetiva de que están todos podridos de corrupción». Desde Podemos Andalucía y Córdoba se exigieron las dimisiones de Nieto y Bellido. El grupo municipal Ganemos va a exigir la creación de una comisión de investigación para aclarar lo sucedido. Desde el PSOE, Antonio Hurtado dijo que el PP «no puede salir con la justificación de que hay una persecución» contra Nieto.