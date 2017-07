La plataforma Córdoba Aire Limpio exige al Ayuntamiento que sancione a Cosmos por quemar residuos

La plataforma Córdoba Aire Limpio ha exigido hoy a la Delegación Provincial de Medio Ambiente que abra un expediente informativo tras anunciar la empresa Cosmos que está incinerando residuos desde el mes de diciembre. Uno de los portavoces de la plataforma, Jesús Padilla, ha pedido a la Junta que si se comprueba que no cumple las leyes, “se abra un expediente sancionador”.

Guillermo Contreras, otro de los portavoces de la plataforma, ha recordado que la única autorización que tiene Cosmos del Ayuntamiento es para quemar biomasa, “no residuos como ha indicado”. Por esto, también indicó que presentarán un escrito al Ayuntamiento para que emprenda medidas sancionadoras si se están incumpliendo la licencia municipal.

La plataforma defendió hoy la iniciativa de la Gerencia Municial de Urbanismo para la modificación del PGOU y denunció la actitud del PP tras haber firmado antes de las últimas elecciones municipales un escrito contra la incineración de residuos. “Tienen que dimitir por haber incumplido un compromiso firmado por Luis Martín y también por José Antonio Nieto”, indicó Contreras. Además, la plataforma anunció que están planteando nuevas movilizaciones contra la empresa.

En este sentido, el delegado provincial de Medio Ambiente, Francisco Algar, dijo que la Junta de Andalucía otorgó en el año 2007 la autorización ambiental integrada a Cementos Cosmos para la explotación de sus instalaciones de fabricación de clínker y cemento, así como para realizar la actividad de valorización de residuos no peligrosos y biomasa. No obstante, remarcó Francisco Algar, «se establece expresamente que la misma no eximirá a su titular de la obligación de obtener las demás autorizaciones, permisos y licencias que, en su caso, deban otorgar otras administraciones, que sean exigibles de acuerdo con la legislación vigente».