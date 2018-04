Más de 1.200 profesores y alumnos muestran su ingenio en el Paseo por la Ciencia 2018

Organizados por la Asociación de Profesorado de Córdoba por la Cultura Científica (Apccc) y el Ayuntamiento, 5 centros de Primaria y 16 de Secundaria de Córdoba y provincia han comenzado a mostrar esta mañana en el Paseo de Córdoba bajo 50 carpas sus trabajos de investigación científica, todo ello junto a cuatro facultades de la Universidad de Córdoba, el Imibic, el Ingema, el Instituto Universitario de Química Fina y Nanoquímica y la Agrupación Astronómica de Córdoba en la 13ª edición del Paseo por la Ciencia, que ha congregado a 245 investigadores y estudiantes de la UCO ofreciendo talleres y a 900 alumnos de Primaria y Secundaria.

Bajo el lema ‘La ciencia: patrimonio cultural’, el visitante, de los que se esperan 10.000 a lo largo de la jornada, desde las 11.00 a las 19.00 horas, puede conocer y sorprenderse con los numerosos talleres científicos y divulgativos de los equipos de profesores universitarios o los de los 900 estudiantes coordinados por personal docente e investigador, desde una muestra de poliedros del Santa María de Guadalupe hasta un fotomatón y un dron construidos desde cero por los alumnos del CES Lope de Vega, precipitados químicos del IES Fidiana, observar la actividad solar con telescopios adaptados o un anemómetro con botes de plástico de Juan de la Cierva (Puente Genil) son algunos del más de un centenar de llamativos experimentos y trabajos científicos que los alumnos y sus profesores explicarán a lo largo de la jornada al visitante.

Por su parte, la coordinadora del evento y presidenta de la Asociación del Profesorado de Córdoba por la Cultura Científica, Concepción Lara, señaló al inicio de la jornada los valores de esta iniciativa, que busca divulgar y fomentar la ciencia así como la formación del profesorado y del alumnado y, más allá, mejorar las enseñanzas científicas. Precisamente, esto último “es lo que aún no hemos conseguido, porque en estos años la política educativa no ha cambiado” ni ha fomentado en los primeros niveles el interés por la ciencia, teniendo que hacerse no con tiempo y medios reglados, sino con “heroicidades” y con el esfuerzo extra de profesores y alumnos. “La mayoría de los experimentos que se ven están hechos casi todos en el tiempo del recreo”, ponía esta mañana Concepción Lara como ejemplo.

Paralelamente, esta edición del Paseo por la Ciencia sirve para reivindicar el desbloqueo desde el pasado mes de junio de la llamada Casa de Cultura Científica, que abriría el Ayuntamiento junto a la asociación si se desbloquean los trámites para la cesión de un espacio en El Arcángel.

El Paseo por la Ciencia 2018 también está patrocinado por instituciones y firmas como la Diputación de Córdoba, Covap, Cajasur y la Fundación Descubre, y en el mismo participan como invitados el Planetario Nave Tierra, la Ciudad de los Niñoscon el proyecto ‘Aprender Jugando’ y el premiado instituto Martín Rivero (Ronda) de manos de los Huertos Solidarios de la Fuensanta.