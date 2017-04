La Junta pone en marcha siete campañas  para buenas prácticas en el comercio

El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Carmona, ha presentado esta mañana las campañas informativas y de inspección que esta delegación territorial desarrolla a lo largo del año y que buscan fomentar “buenas prácticas en el comercio”. Estas acciones informativas y de inspección se desarrollan en el marco del Plan de Inspección Comercial 2017, con el objetivo de informar a los establecimientos sobre la normativa que han de cumplir respecto a horarios, aperturas en domingos y festivos y ventas promocionales.

Carmona ha explicado que con estas actuaciones, “se busca mejorar el sector comercial y garantizar el derecho a la información de los consumidores y su defensa, además de evitar prácticas desleales e incumplimientos de la normativa”. Así mismo, ha puntualizado, que las tareas de información y asesoramiento que se realizan fundamentalmente al comercio de proximidad, “dan mayor relevancia a la función de tutela de la Administración frente a la eminentemente sancionadora”.

En el transcurso de la rueda de prensa, el responsable territorial ha informado que el Plan de inspección contiene siete campañas. Destacan la campaña sobre Venta en Rebajas, que se realizará en los periodos de verano e invierno; y sobre la venta promocional en Black Friday, que se introduce como novedad en el plan de este año. “Además, habrá una campaña general dirigida a establecimientos comerciales que se realizará en los meses de abril, mayo, octubre y noviembre y durante todo el año se realizarán otro tipo de campañas como son las de horarios, de ferias de oportunidades, de venta a pérdidas y disponibilidad de productos ofertados, de saldos y ventas en liquidación, y sobre ventas especiales”.

Para apoyar estas campañas se han publicado dos folletos; uno referido a las ventas promocionales, aquellas que ofrecen a las a las personas consumidoras productos en condiciones más ventajosas que las habituales en el comercio, mediante descuentos, regalos, premios o cualquier otro tipo de incentivos. Aquí se engloban desde las rebajas, saldos, liquidaciones o ferias oportunidades. Y el segundo, centrado en los horarios comerciales, donde se habla del régimen general de horarios y de cuales son los establecimientos con libertad horario.

Las infracciones en algunas de estas cuestiones van desde los 150 a euros a los 3.000 de las leves; de los 3.001 a los 45.000 de las graves; y de los 45.001 hasta los 150.000 de las muy graves

Campañas en el sector del comercio



Campaña Venta en rebajas, tanto las de inverno como las de verano, es una de las más importantes. Los objetivos se centran en facilitar la información suficiente al sector respecto a los requisitos generales que han de cumplir las ventas en rebajas, con especial incidencia a las modificaciones producidas en cuanto a sus periodos de realización y evitar confusión e indefensión de los consumidores. Las actuaciones se realizan de forma coordinada entre la Inspección de Comercio y la Inspección de Consumo.

Campaña Ventas de saldos y ventas a liquidación. Cada vez son más frecuentes los anuncios en los diferentes establecimientos de ventas de saldos, a través de las denominaciones de «outlet» o «factory», así como de ventas en liquidaciones, y en muchos casos no se cumplen con todos los requisitos que para este tipo de ventas se establecen. El objetivo es permite verificar que las ventas que se anuncian en los establecimientos cumplen la normativa para que no se produzca competencia desleal y para proteger a los consumidores.

Campaña Venta a pérdida y existencias suficientes de productos ofertados. Comprobar que no se están produciendo ventas a pérdida y que no se están realizando ofertas señuelo de productos promocionales de los que no hay existencias suficientes para atender la demanda. De esta forma, se protegen los diversos formatos comerciales existentes y el derecho a la información de los consumidores. Para llevar a cabo esta campaña se visistan los establecimientos que utilicen la difusión a gran escala de folletos publicitarios o anuncios en medios de comunicación para sus ofertas y promociones.