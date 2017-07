La Junta afirma que Rabanales 21 necesita una solución "aportada por todos"

El consejero de Empleo, Javier Carnero, ha dejado clara la situación de Rabanales 21, que "necesita una solución", pero que "debe ser pactada y aportada por todos, adoptada en el seno de la sociedad del parque, respetando las reglas de obligado cumplimiento para el empleo de recursos públicos y acomodándose a las pautas que mantengan las intervenciones públicas". En el negro panorama que ha dibujado, ha incidido en que el primer objetivo es "eludir el embargo del Mineco" sobre un edificio y un solar, "porque es lo que pone al pie del precipicio a Rabanales 21".

Durante su comparecencia en el Parlamento, el consejero ha asegurado que la sociedad "requiere una aportación inmediata de en torno a 250.000 euros, en un plazo no superior a dos, cuatro, cinco semanas todo lo más, para levantar los embargos y permitir la renegociación del pago fraccionado y las demás deudas con la Agencia Tributaria". Además, necesita de forma inmediata de al menos "otros 400.000 euros para entregarlos a esta misma agencia estatal como primer pago de un posible acuerdo de fraccionamiento de la deuda con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Mineco), que se espera que llegue a apremio".

A esto se une que para eludir el concurso de acreedores, señala el consejero, hace falta tener "una certeza razonable de que podrá cubrirse la suscripción por la mayoría de los socios y que todas las aportaciones sean desembolsadas". En este sentido, señala, que de esa ampliación de capital, queda excluida Prasa, por estar en "concurso de acreedores", pero hace falta la máxima participación de "todos, en el porcentaje que les corresponde para dar viabilidad y futuro al parque".

El consejero ha dejado claro también que si esas actuaciones no se llevan a cabo, "se carecerá de argumentos para eludir la presentación del concurso", a lo que se suma el riesgo de aumentar "la situación de deterioro de la sociedad con nuevas deudas", lo que se ve agravado con la posibilidad de calificar el "concurso como culpable, con los riesgos que conlleva sobre los consejeros que retardaron su declaración". En caso de que se presente el concurso de acreedores, añade, "es muy previsible que los bienes del parque se consuman en atender tan solo y fundamentalmente la deuda con el Mineco", por lo que la situación del parque es "extrema".

El consejero asegura que la Junta "ha apostado en todo momento por la viabilidad del parque", participando en el 50% de la financiación recibida por la sociedad para la ejecución de las inversiones que ascendían a cerca de 40 millones, un "peso muy superior al 20% de su accionariado".

En la comparecencia, la parlamentaria de IU Elena Cortés ha echado en cara al consejero que no ve "compromiso de la Junta" ni soluciones en su intervención para garantizar el futuro del parque. Por su parte, el parlamentario de Podemos David Moscoso ha insistido en la necesidad de que la Agencia Idea, dependiente de la Junta, capitalice su préstamo participativo, tal y como se aprobó en un proposición no de ley presentada hace un año por este grupo, y culpa a la Junta de que no se haya puesto en práctica. Moscoso, al igual que el parlamentario del PP Miguel Angel Torrico, ha insistido en que es el parque tecnológico de Andalucía que menos apoyo recibe de la Junta. En este sentido, Torrico exige "una solución seria, definitiva y una apuesta de la Junta que no sea un parche".

La parlamentaria del PSOE Sonia María Ruiz Navarro ha solicitado al PP "que pida al Mineco un poco más de manga ancha". Por último, el parlamentario de Ciudadano Carlos Hernández ha solicitado mayor implicación de Junta y Ayuntamiento.